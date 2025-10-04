Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»

Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε ο Γιώργος Λάγιος. Ήταν ακόμα έφηβος, μόλις 14 ετών, όταν έδωσε το πρώτο του φιλί και ακολούθησε σεξουαλική επαφή.

«Θυμάμαι το πρώτο μου φιλί με μια φίλη της μαμάς μου. Ήμουν 14 χρονών. Ήταν 28 εκείνη. Δε το ξέρει η μαμά μου. Μου άρεσε. Και ολοκληρώσαμε κιόλας», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λάγιος στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι.

«Το πιο τρελό πράγμα που έχω σκεφτεί είναι να κάνω παιδιά», εξηγώντας πως είναι μεγάλη ευθύνη και δεν του αρέσει ο κόσμος που ζούμε για να φέρει παιδιά σε αυτόν. «Δε θα ήθελα να ξαναζήσω. Δεν μου αρέσει αυτή η φάση εδώ», πρόσθεσε και στο τέλος ανέφερε πως έχει υπάρξει και σε κακοποιητική σχέση.

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος η Σίσσυ Χρηστίδου δεν κατάφερε να κρύψει το σοκ της ως μαμά και 2 αγοριών.

«Είναι άβολο… Κατευθείαν μπήκα στη θέση της μαμάς του. Φυσικά είναι παράνομο, τι εννοείς; 14 χρονών; Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή κανονικά. 14 χρονών είναι ανήλικο! Εκεί μπήκα στη θέση της μαμάς του. Σκέφτηκα ότι θα το ακούει τώρα κιόλας. Φαντάζομαι έγινε πολύ παλιά. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε;», είπε και πέρασε στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.

