Παντρεύτηκε 15χρονη και την είχε σαν «σεξουαλική σκλάβα»

Σοκαριστική υπόθεση στη Μ. Βρετανία - Καταδικάστηκαν 8 άνδρες

Παντρεύτηκε 15χρονη Και Την Είχε Σαν Σεξουαλική Σκλάβα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια 15χρονη που ζούσε σε ίδρυμα στο Μπράντφορντ της Βρετανίας οδηγήθηκε σε θρησκευτική τελετή «γάμου» με τον Ράτζα Ζουλκουρνέαν, Βρετανό πακιστανικής καταγωγής.

Η τελετή, σύμφωνα με το BBC, πραγματοποιήθηκε παρουσία κοινωνικού λειτουργού, παρά τις προειδοποιήσεις του προσωπικού ότι η ανήλικη κινδύνευε να πέσει θύμα εκμετάλλευσης.

Ο Ζουλκουρνέαν, σήμερα 43 ετών, κρίθηκε ένοχος για 10 βιασμούς και εννέα σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος του κοριτσιού. Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 23 ετών μετά από έφεση.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο κακοποιητής την ανάγκαζε να φορά ισλαμική ενδυμασία, να ακολουθεί αυστηρή χαλάλ διατροφή (τροφή ή ποτό επιτρέπεται να καταναλώνεται από Μουσουλμάνους σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο), την απομόνωνε από την οικογένειά της, ενώ συχνά την κλείδωνε σε υπόγειο, στερώντας της φαγητό, φροντίδα και εκπαίδευση.

Μαζί του καταδικάστηκαν ακόμη επτά άνδρες για την ίδια υπόθεση.

Ομαδικός βιασμός 15χρονης στη Βρετανία

Οι άνδρες που καταδικάστηκαν από τη βρετανική δικαιοσύνη / West Yorkshire Police

«Ήμουν παντρεμένη με έναν κακοποιητή»

Το θύμα, μιλώντας στο BBC, χαρακτήρισε την υπόθεση «θεσμικό σκάνδαλο». «Ήμουν ένα παιδί παντρεμένο με τον κακοποιητή μου», υποστήριξε το κορίτσι και κατηγόρησε τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι επέτρεψαν να συμβεί αυτό.

Μεταξύ 2002 και 2004, η αστυνομία κατέγραψε πάνω από 100 αποδράσεις της νεαρής από το ίδρυμα. Κάθε βράδυ εμφανίζονταν αυτοκίνητα έξω από την εγκατάσταση, οι αριθμοί κυκλοφορίας στέλνονταν στις αρχές, αλλά καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν έγινε. Ανάμεσα στους κακοποιητές βρισκόταν και ο Μπασάρατ Χαλίκ, ο οποίος είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και φυλακίστηκε εκ νέου τον Ιούνιο.

Ο δικηγόρος του θύματος, Ντέιβιντ Γκρίνγουντ, κατηγόρησε την αστυνομία και τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι γνώριζαν αλλά δεν έδρασαν: «Το προσωπικό είχε επίγνωση των εγκλημάτων, όχι μόνο σε βάρος αυτής της κοπέλας αλλά και άλλων». Το θύμα πρόσθεσε ότι πολλές άλλες έφηβες υπέστησαν παρόμοια κακοποίηση, αλλά μόνο λίγες βρήκαν δικαίωση.

Η αστυνομία του West Yorkshire παραδέχτηκε «σοβαρές παραλείψεις» και τόνισε ότι πλέον έχει επενδύσει σημαντικά στην πρόληψη. Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Μπράντφορντ, Σούζαν Χίντσλιφ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές δεν προστάτευσαν το παιδί όπως όφειλαν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έναρξη εθνικής έρευνας για τις συμμορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων στην Αγγλία και την Ουαλία, με νέες δεσμευτικές εξουσίες ώστε τα θεσμικά όργανα να υποχρεωθούν να συνεργαστούν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
