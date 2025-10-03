Νιου Τζέρσεϊ: Πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη ο 17χρονος που τη σκότωσε

Συγκλονίζει το Νιου Τζέρσεϊ η υπόθεση δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, με καταγωγή από τη Ρόδο, και της φίλης της Ισαμπέλα Σάλας. Ο νεαρός Βίνσεντ Μπατιλόρο, βασικός κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία, φέρεται να τις παρέσυρε σκόπιμα με το τζιπ του την ώρα που επέβαιναν σε ηλεκτρικό ποδήλατο και αμέσως μετά να εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του New York Post, μία μέρα πριν τον συλλάβουν οι αρχές ο Μπατιλόρο έκανε βίντεο στο Youtube στο οποίο αναφερόταν στο δυστύχημα και έλεγε πως «υπάρχει περισσότερη ιστορία» πίσω από όσα έγιναν, ενώ εξέφραζε και τα συλλυπητήριά του.

Teen suspect’s eerie remarks about hit-and-run deaths of NJ girls in disturbing livestream: ‘More to the story’ https://t.co/vWWnJrAsKq pic.twitter.com/7A7AoqVT7n — New York Post (@nypost) October 2, 2025

Νιου Τζέρσεϊ: «Πρώην σύντροφος» της Μαρίας Νιώτη ο Μπατιλόρο

Τελευταία στοιχεία που έχουν έρθει στο φως για την υπόθεση επιβεβαιώνουν ότι ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο ήταν πρώην σύντροφος της Ελληνίδας ομογενούς και δεν είχε ξεπεράσει τον χωρισμό τους. Ο κατηγορούμενος φαίνεται να έστελνε και απειλητικά μηνύματα σε επόμενο σύντροφο της κοπέλας, ενώ συχνά την «έστηνε» κάτω από το σπίτι της και την παρακολουθούσε. Η οικογένειά της κάνει λόγο για «προμελετημένο έγκλημα».

Ο Μπατιλόρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, οι εισαγγελείς εξετάζουν το ενδεχόμενο να δικαστεί ως ενήλικος.

Η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη μίλησε συντετριμμένη στο «Live News» και αποκάλυψε: «Της έσπασε τα κόκαλά του, τα πόδια της, την σπονδυλική στήλη, το κεφάλι της. Είπα στο γιο μου: ‘Μπάμπη αυτή είναι η Μαρία”. “Όχι μαμά, μην μου λες τέτοια πράγματα”, μου απάντησε ο γιός μου», αφηγήθηκε. «Είπα στον γιο μου πως αναγνώρισα την εγγόνα μου. Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι της γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί την γνώρισα, δεν γνωριζότανε διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα της το έσπασε και την έγδαρε».