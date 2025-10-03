Παντρεύτηκε η πιο ροκ νύφη: Γνωστή τραγουδίστρια είπε το “ναι”

Το post της ερωτευμένης νύφης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 12:52 Η Φένια Παπαδοδήμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
03.10.25 , 12:48 Έβρος: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι - Κατασχέθηκαν 147 πιστόλια
03.10.25 , 12:45 Ο Πάνος Ρούτσι αρνείται την εισαγωγή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας
03.10.25 , 12:39 Cash or Trash: Για πρώτη φορά παρουσιάζεται έργο του Γιώργου Λάππα
03.10.25 , 12:12 Επιστρέφει η Κατερίνα Καραβάτου: Ντόμινο εξελίξεων στην τηλεόραση;
03.10.25 , 12:06 Βουλή: Πέρασε με 243 «Ναι» το νομοσχέδιο για την 4η φρεγάτα Belharra
03.10.25 , 12:04 Χάρης Φλέουρας: Μιλά για τον ρόλο του στα Φαντάσματα
03.10.25 , 11:25 Αυστραλία: Θρίλερ με την εξαφάνιση του 4χρονου Γκας - Βρέθηκε μια πατημασιά
03.10.25 , 11:18 Σοφία Μουτίδου: «Είναι πολύ σεξιστικό να ρωτάτε αν...»
03.10.25 , 11:11 Τι προβλέπει η πρόταση εκεχειρίας - Η ανακοίνωση της ΕΕ για τη Γάζα
03.10.25 , 10:51 GNTM: Η παίκτρια που έκλεψε την παράσταση στην τελευταία μέρα των οντισιόν
03.10.25 , 10:46 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Ζυγού
03.10.25 , 10:42 Η Σαντορίνη φιλοξενεί το Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Πολυτελείας
03.10.25 , 10:41 Στα παρασκήνια του GNTM 6! Τα «δυνατά σημεία» των διαγωνιζόμενων
03.10.25 , 10:32 Τροχαίο Μπισμπίκης: Ζήτησε συγγνώμη και πήγε τσουρέκια στους γείτονες
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Τροχαίο Μπισμπίκης: Ζήτησε συγγνώμη και πήγε τσουρέκια στους γείτονες
Αυστραλία: Θρίλερ με την εξαφάνιση του 4χρονου Γκας - Βρέθηκε μια πατημασιά
Επιστρέφει η Κατερίνα Καραβάτου: Ντόμινο εξελίξεων στην τηλεόραση;
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Άγριος καβγάς λίγο πριν τον γάμο - Στα κρατητήρια γαμπρός και κουμπάρος
Τι έδειξε έρευνα για τα παιδιά που κόλλησαν δύο φορές κορωνοϊό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σίγουρα μπορεί να χαρακτηριστεί η πιο ροκ νύφη του 2025! Η Μαρλέν Αγγελίδου είπε το “ναι” και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Αλέξη Αντύπα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κύπρο.

Η τραγουδίστρια πλέει σε πελάγη ευτυχίας και θέλησε να μοιραστεί με του διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την ομορφότερη ημέρα της ζωής της.

«Βρήκα το άλλο μου μισό 
Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα μου συμβεί. Ποτέ δεν πίστευα καν ότι το ήθελα να μου συμβεί. Αγαπημένε μου, Αλέξη Αντύπα, άλλαξες τη ζωή μου· είμαι τόσο τυχερή που σε βρήκα, είμαι βαθιά ερωτευμένη μαζί σου. Είσαι τα πάντα για μένα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και στους λίγους στενούς φίλους που μοιράστηκαν μαζί μας την ημέρα μας στην Κύπρο. Σύντομα θα έχουμε φωτογραφίες με όλους!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μαρλέν Αγγελίδου: Ήταν μέλος του μουσικού συγκροτήματος HI -5


Μπορεί οι Hi-5 να έμειναν στη μουσική σκηνή για λιγότερο από δύο χρόνια, αλλά η επιρροή τους ξεπέρασε κατά πολύ τη διάρκειά τους. Δύο δεκαετίες μετά τη δημιουργία τους, το συγκρότημα παραμένει από τα πιο χαρακτηριστικά γυναικεία pop acts που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα.

Οι HI-5

Οι HI-5

Με το θρυλικό «Ξέρω τι Ζητάω» να γίνεται ακόμη viral και να ξεσηκώνει και τις νεότερες γενιές, η κληρονομιά τους ζει μέσα από τα τραγούδια και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής.


Τα «κορίτσια της διπλανής πόρτας» που έγιναν pop star

Οι Hi-5 γεννήθηκαν μέσα από το ελληνικό Pop stars, που προβλήθηκε την άνοιξη του 2003 από το Mega. Στόχος του show ήταν η δημιουργία ενός δυναμικού, αποκλειστικά γυναικείου ποπ συγκροτήματος κάτι που έλειπε από την ελληνική σκηνή τότε.

Οι νικήτριες  Shaya, Ειρήνη Ψυχράμη, Μαρλέν Αγγελίδου, Φρόσω Παπαχαραλάμπους και Νάνσυ Στεργιοπούλου όχι μόνο κατάφεραν να ξεχωρίσουν, αλλά και να μεταμορφωθούν από «κορίτσια της διπλανής πόρτας» σε pop stars.

Γιατί διαλύθηκαν οι Hi-5;

Παρά την τεράστια δημοφιλία και τις επιτυχίες, οι Hi-5 διαλύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2005, όταν έκλεισε η δισκογραφική τους εταιρεία Warner Music Greece.

Ειρήνη Ψυχράμη: Περιέγραψε το... άδοξο τέλος των Hi-5 παρά την επιτυχία!

Τι κάνει σήμερα η Μαρλέν Αγγελίδου

Η Μαρλέν Αγγελίδου εδώ και αρκετά χρόνια έχει αφήσει την Ελλάδα πίσω της και έχει χτίσει μια νέα ζωή στη Νέα Υόρκη, όπου συνεχίζει τη μουσική της πορεία με εντελώς διαφορετικό ήχο και ύφος.

Οι νεόνυμφοι λάμπουν από ευτυχία

Οι νεόνυμφοι λάμπουν από ευτυχία/instagram

Για κάποια χρόνια ήταν τραγουδίστρια του Lez Zeppelin, ενός θηλυκού ροκ συγκροτήματος που αποδίδει φόρο τιμής στους θρυλικούς Led Zeppelin.

 

Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα δε σταματά εκεί. Πριν μερικά χρόνια συμμετείχε στο μιούζικαλ «Di-Mentia», το οποίο παρουσιάστηκε στη μεγάλη αίθουσα της UNESCO στο Παρίσι  μια από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι σήμερα.

Μετά τη διάλυση των Hi-5, η Μαρλέν στράφηκε στο μουσικό θέατρο, συμμετέχοντας σε διάφορα μιούζικαλ στο εξωτερικό.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΛΕΝ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
 |
HI-5
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top