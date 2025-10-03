Παντρεύτηκε η πιο ροκ νύφη: Γνωστή τραγουδίστρια είπε το “ναι”

Σίγουρα μπορεί να χαρακτηριστεί η πιο ροκ νύφη του 2025! Η Μαρλέν Αγγελίδου είπε το “ναι” και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Αλέξη Αντύπα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κύπρο.

Η τραγουδίστρια πλέει σε πελάγη ευτυχίας και θέλησε να μοιραστεί με του διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την ομορφότερη ημέρα της ζωής της.

«Βρήκα το άλλο μου μισό

Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα μου συμβεί. Ποτέ δεν πίστευα καν ότι το ήθελα να μου συμβεί. Αγαπημένε μου, Αλέξη Αντύπα, άλλαξες τη ζωή μου· είμαι τόσο τυχερή που σε βρήκα, είμαι βαθιά ερωτευμένη μαζί σου. Είσαι τα πάντα για μένα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και στους λίγους στενούς φίλους που μοιράστηκαν μαζί μας την ημέρα μας στην Κύπρο. Σύντομα θα έχουμε φωτογραφίες με όλους!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μαρλέν Αγγελίδου: Ήταν μέλος του μουσικού συγκροτήματος HI -5



Μπορεί οι Hi-5 να έμειναν στη μουσική σκηνή για λιγότερο από δύο χρόνια, αλλά η επιρροή τους ξεπέρασε κατά πολύ τη διάρκειά τους. Δύο δεκαετίες μετά τη δημιουργία τους, το συγκρότημα παραμένει από τα πιο χαρακτηριστικά γυναικεία pop acts που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα.

Οι HI-5

Με το θρυλικό «Ξέρω τι Ζητάω» να γίνεται ακόμη viral και να ξεσηκώνει και τις νεότερες γενιές, η κληρονομιά τους ζει μέσα από τα τραγούδια και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής.



Τα «κορίτσια της διπλανής πόρτας» που έγιναν pop star

Οι Hi-5 γεννήθηκαν μέσα από το ελληνικό Pop stars, που προβλήθηκε την άνοιξη του 2003 από το Mega. Στόχος του show ήταν η δημιουργία ενός δυναμικού, αποκλειστικά γυναικείου ποπ συγκροτήματος κάτι που έλειπε από την ελληνική σκηνή τότε.

Οι νικήτριες Shaya, Ειρήνη Ψυχράμη, Μαρλέν Αγγελίδου, Φρόσω Παπαχαραλάμπους και Νάνσυ Στεργιοπούλου όχι μόνο κατάφεραν να ξεχωρίσουν, αλλά και να μεταμορφωθούν από «κορίτσια της διπλανής πόρτας» σε pop stars.

Γιατί διαλύθηκαν οι Hi-5;

Παρά την τεράστια δημοφιλία και τις επιτυχίες, οι Hi-5 διαλύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2005, όταν έκλεισε η δισκογραφική τους εταιρεία Warner Music Greece.

Τι κάνει σήμερα η Μαρλέν Αγγελίδου

Η Μαρλέν Αγγελίδου εδώ και αρκετά χρόνια έχει αφήσει την Ελλάδα πίσω της και έχει χτίσει μια νέα ζωή στη Νέα Υόρκη, όπου συνεχίζει τη μουσική της πορεία με εντελώς διαφορετικό ήχο και ύφος.

Οι νεόνυμφοι λάμπουν από ευτυχία/instagram

Για κάποια χρόνια ήταν τραγουδίστρια του Lez Zeppelin, ενός θηλυκού ροκ συγκροτήματος που αποδίδει φόρο τιμής στους θρυλικούς Led Zeppelin.

Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα δε σταματά εκεί. Πριν μερικά χρόνια συμμετείχε στο μιούζικαλ «Di-Mentia», το οποίο παρουσιάστηκε στη μεγάλη αίθουσα της UNESCO στο Παρίσι μια από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι σήμερα.

Μετά τη διάλυση των Hi-5, η Μαρλέν στράφηκε στο μουσικό θέατρο, συμμετέχοντας σε διάφορα μιούζικαλ στο εξωτερικό.