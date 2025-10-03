GNTM: Η παίκτρια που έκλεψε την παράσταση στην τελευταία μέρα των οντισιόν

Η τελευταία μέρα των οντισιόν στο GNTM ήταν γεμάτη εκπλήξεις και έντονα vibes!

Ανάμεσα σε πολλά πρόσωπα που πέρασαν από το πλατό, μία υποψήφια κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με τον μοναδικό της τρόπο.

Με ατάκες που μπέρδεψαν και ταυτόχρονα γοήτευσαν τους κριτές, δήλωσε με αυτοπεποίθηση πως ήρθε «για να κερδίσει», ενώ ένας άλλος διαγωνιζόμενος αποκάλυψε ότι έχει μόλις μία εβδομάδα εμπειρίας στο modelling.

Από την άλλη πλευρά, ένας ακόμα παίκτης ξεκαθάρισε τη θέση του σημειώνοντας ότι αν δεν ήθελε τον ανταγωνισμό, θα προτιμούσε να πάει να παίξει κρίκετ!

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε από το Breakfast@star είδαμε στιγμές που δε θα ξεχαστούν εύκολα.

«Τα παιδιά που έχουν έρθει με έχουν κάνει να ξεχάσω το παρελθόν», λέει η Ζεν αποκαλύπτοντας πως έχουμε πολλά να δούμε τους υπόλοιπους μήνες στον τηλεοπτικό διαγωνισμό ομορφιάς του Star.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε απόψε στις 21.00 στο Star για το νέο επεισόδιο.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

