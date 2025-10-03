Τι έδειξε έρευνα για τα παιδιά που κόλλησαν δύο φορές κορωνοϊό

Αυξημένος κίνδυνος για long covid και συγκεκριμένες παθήσεις

Τι έδειξε έρευνα για τα παιδιά που κόλλησαν δύο φορές κορωνοϊό
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σύνδρομο long covid ή post covid-19: Ποια είναι τα συμπτώματα / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν μακροχρόνια Covid (long Covid), έπειτα από δεύτερη μόλυνση με κορωνοιό, σε σύγκριση με όσους έχουν μολυνθεί μία φορά, όπως διαπιστώνει έρευνα σε περισσότερα από 465.000 παιδιά και έφηβους στις ΗΠΑ.

Δωροθέα Μερκούρη: Η μάχη με τη Long Covid- «Εξάντληση, κατάθλιψη, νύστα»

Τι έδειξε έρευνα για τα παιδιά που κόλλησαν δύο φορές κορωνοϊό

Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν μακροχρόνια Covid (long Covid), έπειτα από δεύτερη μόλυνση με κορωνοιό / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μεταξύ των παθήσεων που σχετίζονται με τη long Covid στα παιδιά και τους έφηβους, η μυοκαρδίτιδα ήταν η πιο συχνή, με τον κίνδυνο να τριπλασιάζεται έπειτα από τη δεύτερη λοίμωξη Covid. Οι θρόμβοι αίματος ήταν δύο φορές πιο πιθανό να εμφανιστούν στα παιδιά έπειτα από δεύτερη λοίμωξη. Επιπλέον, τα παιδιά διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο και για άλλες παθήσεις, όπως βλάβη στα νεφρά, ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, πονοκέφαλο, κοιλιακό πόνο και σοβαρή κόπωση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο κίνδυνος για μακροχρόνια Covid ήταν αυξημένος ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα ή από το αν ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτός ο αυξημένος κίνδυνος υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης των μολύνσεων Covid-19, μέσω εμβολιασμού και άλλων προστατευτικών μέτρων, όπως η χρήση μάσκας και η κοινωνική αποστασιοποίηση.

Τι έδειξε έρευνα για τα παιδιά που κόλλησαν δύο φορές κορωνοϊό

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτός ο αυξημένος κίνδυνος υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης των μολύνσεων Covid-19, μέσω εμβολιασμού και άλλων προστατευτικών μέτρων, όπως η χρήση μάσκας και η κοινωνική αποστασιοποίηση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Koρωνοϊός και γρίπη «ξυπνούν» καρκινικά κύτταρα - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Lancet Infectious Diseases», αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Recover», που χρηματοδοτείται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH) και στο οποίο συμμετέχουν 40 παιδιατρικά νοσοκομεία και ιδρύματα υγείας των ΗΠΑ, με στόχο να μελετηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της Covid-19.

Τα αρχεία υγείας που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα αφορούν στην περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 13 Οκτωβρίου 2023, όταν η Όμικρον ήταν η κυρίαρχη παραλλαγή. Στο μέλλον, οι ερευνητές σχεδιάζουν να μελετήσουν δεδομένα για παιδιατρικούς ασθενείς που καλύπτουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και να εξετάσουν εάν οι νεότερες παραλλαγές της Covid αλλάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιας Covid.

Δείτε εδώ την επιστημονική δημοσίευση.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

