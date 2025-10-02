Just Walk Out... Άνοιξε το πρώτο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα χωρίς προσωπικό!

Το πρώτο σούπερ μάρκετ χωρίς υπαλλήλους άνοιξε στην Αθήνα και βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, συστήνοντας στους Έλληνες καταναλωτές το νέο μοντέλο λιανικής Just Walk Out που εφαρμόζεται ευρέως στο εξωτερικό.

Πρόκειται για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που θα κάνουμε τις αγορές μας και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα περιβάλλον απόλυτα αυτοματοποιημένο, όπου ο καταναλωτής μπαίνει στο κατάστημα, κάνει τις αγορές του και φεύγει.

Πώς γίνονται οι αγορές

Ο καταναλωτής εισέρχεται στο κατάστημα σκανάροντας έναν προσωπικό κωδικό QR μέσω εφαρμογής ή χρησιμοποιώντας την κάρτα πληρωμής του.

Μέσα στο κατάστημα κάθε του κίνηση καταγράφεται από κάμερες στην οροφή και αισθητήρες στα ράφια, οι οποίοι ανιχνεύουν ποια προϊόντα παίρνει ή επιστρέφει.

Η τεχνολογία συνδυάζει οπτική αναγνώριση και τεχνητή νοημοσύνη για να αποδίδει με ακρίβεια το «καλάθι» του πελάτη χωρίς να απαιτείται ταμείο ή υπάλληλος.

Όταν ο πελάτης βγει από το κατάστημα, η πληρωμή γίνεται αυτόματα μέσω του συνδεδεμένου λογαριασμού του - χωρίς αναμονή, χωρίς συναλλαγή πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς φυσικό χρήμα, εύκολα και γρήγορα.

Το σύστημα αυτό μειώνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, αφού ένα τέτοιο κατάστημα μπορεί να λειτουργεί είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο χωρίς προσωπικό.

Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2018 στο Σιάτλ με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος γνωστού διαδικτυακού καταστήματος των ΗΠΑ.

Αργότερα, η ίδια τεχνολογία εφαρμόστηκε στα σούπερ μάρκετ της ίδιας εταιρείας. Η ιδέα εξαπλώθηκε διεθνώς.

Στην Κίνα, πλήρως αυτοματοποιημένα μίνι μάρκετ λειτουργούν εδώ και χρόνια σε μεγάλες πόλεις, χρησιμοποιώντας ακόμα και αναγνώριση προσώπου για είσοδο και πληρωμή.

Στη Νότια Κορέα, τα καταστήματα αυτού του τύπου έχουν καθιερωθεί σε περιοχές με έντονη κίνηση, όπου η ταχύτητα εξυπηρέτησης είναι καθοριστική.

Στην Ευρώπη, μεγάλες αλυσίδες στην Ολλανδία ή αντίστοιχες στη Γερμανία έχουν εγκαταστήσει πιλοτικά “Just Walk Out” καταστήματα σε εταιρικά γραφεία και σταθμούς μεταφορών.

Πάντως πέρα από τεχνικό επίτευγμα, το “Just Walk Out” εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της εργασίας.