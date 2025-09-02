Θεοδωρικάκος: «Ζητήσαμε μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ»

Σε μόνιμο μέτρο μετατρέπεται το «πάγωμα» προσφορών για τρεις μήνες

Οικονομια
Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Εξωτερική φωτογραφία: EUROKINISSI (Γ. Παναγόπουλος)
Μειώσεις σε βασικά είδη του σούπερ μάρκετ ζητάει η κυβέρνηση, με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μάλιστα, ο υπουργός ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε πως οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων έχουν δεσμευτεί ότι αυτό θα γίνει και στην πράξη. 

Παράλληλα, ανέφερε ότι το μέτρο για το «πάγωμα» των προσφορών στα προϊοντα για τρεις μήνες, όταν έχει προηγηθεί ανατίμηση, λήγει τον Οκτώβριο, όμως στόχος είναι να θεσμοθετηθεί και να γίνει μόνιμο.

«Στην τελευταία συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ ζήτησα - όπως είχε συμβεί και πέρυσι  - να υπάρξουν μειώσεις σε 1.000 βασικά προϊόντα για τους καταναλωτές και έλαβα τη δέσμευσή τους ότι θα το κάνουν, εφόσον συμμετέχει και η βιομηχανία τροφίμων. Έχω απαιτήσει να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και το έχουμε πετύχει σε σημαντικό βαθμό. Θυμίζω ότι τον χειμώνα για πέντε μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, τον μικρότερο σε όλη την Ε.Ε., ενώ αυτή την περίοδο έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα είδη συντήρησης του νοικοκυριού», είπε στην εκπομπή Σήμερα στον ΣΚΑΪ. 

Θεοδωρικάκος: Φέρτε πίσω τις επιδοτήσεις που δεν αξιοποιήθηκαν

«Λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα για να μειωθεί το κόστος ζωής και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών. Έχουμε σχέδιο για τη χώρα, με υπευθυνότητα και ευθύνη, με σταθερό τρόπο και δεν σταματάμε μπροστά σε κανένα προβληματισμό και εμπόδιο», συνέχισε ο υπουργός Ανάπτυξης και στάθηκε στη σημασία της δημιουργίας της νέας ισχυρής ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς. «Την ενισχύουμε με 300 πρόσθετους ελεγκτές και με σοβαρά ψηφιακά εργαλεία», προσέθεσε.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Έλεγχος στα σούπερ μάρκετ για τον κώδικα δεοντολογίας»

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ακόμα πως διέταξε έλεγχο σε όλα τα σούπερ μάρκετ για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας που αφορά τις  παραπλανητικές εκπτώσεις, διότι υπήρξαν καταγγελίες και το υπουργείο θέλει να δει αν τον τηρούν όλοι. 

Θεοδωρικάκος στο Star: Χωριστές λαϊκές αγορές μόνο για τους παραγωγούς

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως «τα μέτρα και το σύνολο της πολιτικής μας για το επόμενο διάστημα στην οικονομία μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να τα περιγράψει», υπενθυμίζοντας πως «όταν ανέβηκε για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΝΔ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, είπε στους Έλληνες ότι θα μιλάει πάντα τη γλώσσα της αλήθειας και με ειλικρίνεια. Αυτό κάνει μέχρι σήμερα».

«Θα αναλύσει ένα σχέδιο για όλη την ελληνική κοινωνία, για την παραγωγική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Είναι το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης πολιτικής και όχι μιας λαϊκίστικης πολιτικής», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε πως «οι περισσότεροι Έλληνες ζουν καλύτερα απ' ό,τι ζούσαν πριν 6 ή 10 χρόνια. Λειτουργεί η πολιτική μας και φέρνει σταδιακά καλύτερα αποτελέσματα».

Θεοδωρικάκος: Αυστηροί έλεγχοι  για την προστασία των καταναλωτών

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η σταθερότητα είναι εθνική και κοινωνική ανάγκη σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον και «πρέπει να συνειδητοποιούμε όλοι το τι έχουμε, για να πηγαίνουμε μπροστά και καλύτερα». Κλείνοντας, υπογράμμισε πως «η αντιπολίτευση έχει μια ροπή στο παρελθόν» και για το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως «είναι ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ που διακυβέρνησε για τέσσερα χρόνια. Αν θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κάνει μια σκληρή αυτοκριτική».

   

