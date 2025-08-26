Θεοδωρικάκος: Φέρτε πίσω τις επιδοτήσεις που δεν αξιοποιήθηκαν

«Μπιλιέτα» 43 εκατομμυρίων ευρώ για δικαιούχους μεγάλων ποσών από αναπτυξιακούς νόμους των περασμένων ετών που δεν χρησιμοποιήθηκαν, έστειλε στην ΑΑΔΕ ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τις επόμενες εβδομάδες, το ποσό που θα βεβαιωθεί θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι.

Όπως ανέφερε η Μαρία Παππά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, αυτή πρέπει να είναι μόνο η αρχή, αφού με τροπολογία του υπουργείου, έχουν απενταχθεί περισσότερα από 1.400 επενδυτικά έργα από τους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011, τα οποία, όπως προέκυψε από τις διασταυρώσεις, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Τα έργα αυτά είχαν λάβει ενισχύσεις, χωρίς να προχωρήσουν, και τώρα ξεκινά η διαδικασία για την ανάκτηση περίπου 480 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε ότι πρόκειται για μια κίνηση με έντονο συμβολισμό αλλά και ουσία, καθώς –όπως είπε– δεν θα επιτρέπεται πλέον να χάνονται δημόσιοι πόροι χωρίς αποτέλεσμα. Τόνισε μάλιστα ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες με τον ίδιο εντατικό ρυθμό, ώστε να επιστραφούν στον Έλληνα φορολογούμενο όλα τα ποσά που δόθηκαν χωρίς να υλοποιηθούν τα αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια.