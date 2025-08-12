Σαντορίνη: Έλεχοι ΑΑΔΕ σε ημερόπλοια- Παρίσταναν τους τουρίστες οι ελεγκτές

Τους τουρίστες υποδύονταν αρχικά τα στελέχη της ΑΑΔΕ στα λιμάνια της Βλυχάδας και του Ακρωτηρίου, μέχρι που φόρεσαν τα γιλέκα και ξεκίνησαν τους ελέγχους σε τουριστικά σκάφη της Σαντορίνης, τα οποία κάνουν μονοήμερες κρουαζιέρες γύρω από το νησί.
Το αποτέλεσμα; Σχεδόν στα μισά ημερόπλοια εντοπίστηκαν παραβάσεις.
Ειδικότερα, από τα 23 ημερόπλοια που ελέγχθηκαν στα 10 εντοπίστηκαν παραβάσεις. Είτε δεν έκοβαν αποδείξεις είτε έκοβαν μικρότερα ποσά από αυτά που έπαιρναν, ενω κάποιοι έπαιρναν σε μετρητά ποσά άνω των 500 ευρώ, κάτι που απαγορεύεται καθώς πρέπει να γίνεται μόνο μέσω διατραπεζικής κατάθεσης, όπως επισήμανε στο ρεπορτάζ του ο Άρης Λάμπος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επέβαλαν πρόστιμα και τώρα οι εταιρείες ελέγχονται σε βάθος πολλών ετών.