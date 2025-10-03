Ένας στρατηγικής σημασίας κλάδος για την Ελλάδα, ο τουρισμός υψηλού επιπέδου, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από το 3ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Πολυτελείας -The Luxury Side of Greece- που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο Petros Nomikos, στη Σαντορίνη.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το παγκοσμίου φήμης νησί φιλοξενεί έναν θεσμό που ανοίγει τη συζήτηση για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπροσώπων θεσμικών φορέων, επιχειρηματιών και πολιτικών.

Η Σαντορίνη φιλοξενεί το Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Πολυτελείας



Σε μια χώρα που έχει ήδη καθιερωθεί ως κορυφαίος προορισμός διεθνώς, ο τουρισμός υψηλών απαιτήσεων παραμένει στρατηγικής σημασίας. Η ανάπτυξή του συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση των υπηρεσιών και υποδομών ανωτέρου επιπέδου, γεγονός που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού. Παράλληλα, συμβάλλει στην προσέλκυση ταξιδιωτών με ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι οποίοι εκτιμούν την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τον σεβασμό στον πολιτισμό και τις παραδόσεις του τόπου.

Τιμώμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης είναι η Randi Zuckerberg, επιχειρηματίας, συγγραφέας και ιδρύτρια της Zuckerberg Media, γνωστή και ως αδερφή του Mark Zuckerberg, δημιουργού του Facebook. Με πολυετή πορεία στην τεχνολογία και τη δημιουργική επιχειρηματικότητα, θα μεταφέρει στη Σαντορίνη τη διεθνή της εμπειρία, ανοίγοντας τον διάλογο για τη σύνδεση του τουρισμού υψηλών απαιτήσεων με την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στις δύο προηγούμενες χρονιές, το συνέδριο φιλοξένησε διεθνείς προσωπικότητες όπως η Dr. Maye Musk, με έμφαση στην υγεία και την ευζωία, και ο David Mayer De Rothschild, με κεντρικό άξονα τη βιωσιμότητα, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και το κύρος της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του 2025 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από τη γαστρονομία και τον οινοτουρισμό μέχρι την ευεξία, τον θαλάσσιο τουρισμό και τις νέες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης με εργαλείο την τεχνολογία. Παράλληλα, για δεύτερη χρονιά θα απονεμηθούν τα Luxury Tourism Awards, που αναδεικνύουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίοι θέτουν νέα πρότυπα στον κλάδο.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Update Entertainment, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Θήρας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης.