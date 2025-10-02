ΗΠΑ: Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker

Πως αναγνώρισε την δολοφονημένη εγγονή της;

02.10.25 , 22:49
Κοσμος
ΠΗΓΗ: LIVE NEWS/MEGA
«Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο», λέει η γιαγιά της δολοφονημένης, Μαρίας Νιώτη. Η άτυχη 17χρονη δολοφονήθηκε από συνομήλικό της stalker στο New Jersey. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της γιαγιάς της, η οποία μίλησε στο MEGA. 

Stalker οδηγός παρέσυρε και σκότωσε τη 17χρονη Μαρία και τη φίλη της


«Της έσπασε τα κόκαλά του, τα πόδια της, την σπονδυλική στήλη, το κεφάλι της», λέει σπαρακτικά η γιαγιά της άτυχης 17χρονης. «Είπα στο γιο μου: ‘Μπάμπη αυτή είναι η Μαρία”. “Όχι μαμά, μην μου λες τέτοια πράγματα”, μου απάντησε ο γιός μου», αφηγήθηκε στον ίδιο δραματικό τόνο η γιαγιά της. «Είπα στον γιο μου πως αναγνώρισα την εγγόνα μου. Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι της γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί την γνώρισα, δεν γνωριζότανε διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα της το έσπασε και την έγδαρε», είπε η γιαγιά της άτυχης 17χρονης για το έγκλημα του stalker. 

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η αποκάλυψη για τη stalker από τη Θεσσαλονίκη

«Πού είναι η αδερφή μου γιαγιά;»

Ο θρήνος δεν είναι μόνο για την γιαγιά και τους γονείς της άτυχης Μαρίας, αλλά και για τον δίδυμο αδελφό της. «Τώρα το άλλο δίδυμο κλαίει κάθε μέρα. ‘Πού είναι η αδερφή μου γιαγιά;’ μου λέει», σημειώνει. «Τι να σου κάνω Τζορτζ, τι να σου κάνω παιδί μου, τι να σου κάνω. Όλοι την θέλουμε πίσω αλλά δεν μπορούμε», απαντά η γιαγιά στον δίδυμο αδελφό της. 

Σικελία: 22χρονη δολοφονήθηκε από εμμονικό stalker

Επιτέθηκε με το όχημά του ο stalker 


Η Μαρία και η φίλη της, Ισαμπέλα Σάλας, ήταν στην Burnside Avenue, έναν ήσυχο, κατοικημένο δρόμο στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, με όριο ταχύτητας μόλις 25 μίλια την ώρα. Το μαύρο Jeep Compass που οδηγούσε ο 17χρονος τις παρέσυρε και ο οδηγός διέφυγε. Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα.

Η σύλληψη του 17χρονου με καταγωγή από το Γκάργουντ, μια γειτονική πόλη, έγινε κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Γείτονες έβλεπαν τον 17χρονο τους τελευταίους τρεις μήνες έξω από το σπίτι μιας εκ των θυμάτων υπονοώντας ότι πρόκειται για stalker. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων ανέφεραν ότι οι δύο μαθήτριες γνώριζαν τον συνομήλικό τους stalker. Μάλιστα, τον είχαν καταγγείλει στις Αστυνομικές Αρχές για παρενόχληση. «Η Μαρία είχε κάνει καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα. Είναι απλά μια τραγωδία», είπε φίλη της. 
 

