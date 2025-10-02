Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Μεγάλες ζημιές άφησε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της χώρας / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

«Σαρωτικό» ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της χώρας, με βροχές και καταιγίδες να δημιουργούν πολλά προβλήματα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν και τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ. Για αύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στης εξής περιοχές:

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς ) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

(κυρίως στις περιοχές ) και τη Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Μετά από απόφαση των τοπικών αρχών, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού την Παρασκευή 3/10

Την Παρασκευή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά καιτα δυτικά τμήματα του Αιγαίου που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα βόρεια από ανατολικές 4 με 6 και βαθμιαία στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στη Μακεδονία δε θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τους 21 με 23 και στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 25 με 27 βαθμούςΚελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Βροχές και τοπικές καταιγίδες, ισχυρές στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία βόρειοι βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Έως 18 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 21 με 22 και στα βόρεια έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ισχυρές στη δυτική Κρήτη και από το βράδυ στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές από νωρίς το απόγευμα και βαθμιαία καταιγίδες, ισχυρές από τις βραδινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το βράδυ 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως καιτο απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές τοπικά ισχυρές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.