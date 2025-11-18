Φάρμα: Aυτή είναι η τελευταία αποστολή του επιστάτη

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της σεζόν έζησαν απόψε, Τρίτη, οι δυο ομάδες της Φάρμας, καθώς κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην τελευταία αποστολή!

Ο επιστάτης, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχτηκε τις δύο ομάδες —τους γαλάζιους και τους πράσινους— σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία που, όπως αποδείχθηκε, μόνο απλή δεν ήταν.

Αν και η διαδικασία έμοιαζε εύκολη, ο επιστάτης φρόντισε να προειδοποιήσει τους παίκτες πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την αποστολή.

Στόχος τους ήταν να κόψουν όσο το δυνατόν περισσότερα λάχανα από το χωράφι που παραχώρησε η παραγωγός Ηλιάνα Κατσογιάννη στο Νεοχώρι Αρκαδίας. Η βροχή, η λάσπη και οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσκόλευαν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία, με τους παίκτες να πρέπει όχι μόνο να κινηθούν γρήγορα αλλά και με προσοχή, αφού τα κομμένα λάχανα έπρεπε να είναι άθικτα για να μετρήσουν.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, συναισθηματικά φορτισμένος όπως είπε, μίλησε στους παίκτες για το ταξίδι που είχαν κοινά όλα αυτά τα επεισόδια, επισημαίνοντας ότι η τελευταία αποστολή ήταν συναισθηματικά φορτισμένη. «Ξεκινήσαμε με την παραδοσιακή κλίτσα και με αυτή θα τελειώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως νιώθει περήφανος για όσα έχουν καταφέρει οι farmers.

Οι παίκτες, με γάντια και κοφτερά μαχαίρια, έπρεπε να κόψουν τα λάχανα χαμηλά στη ρίζα, να αφαιρέσουν τα εξωτερικά φύλλα και να τα τοποθετήσουν προσεκτικά πρώτα στα μικρά τελάρα και στη συνέχεια στους μεγάλους σάκους.

Η νικήτρια ομάδα δεν θα αναδεικνυόταν από το βάρος, αλλά από τον αριθμό των σωστών λαχάνων που θα συγκέντρωνε.

Παρά τις δυσκολίες, το κλίμα μεταξύ των παικτών ήταν έντονο αλλά και συντροφικό. Πολλοί παραδέχτηκαν ότι, παρόλο που δεν θα τους λείψουν οι κακουχίες, νιώθουν ήδη νοσταλγία για την εμπειρία της Φάρμας και για τις στιγμές που έζησαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. «Όταν θα βλέπω τα επεισόδια, θα λέω ‘τι ωραία ήταν τότε, θα το ξανάκανα’», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Άγγελος.

Το έπαθλο της ημέρας αύξησε τον ενθουσιασμό: μοσχαρίσιες μπριζόλες, όπως αποκάλυψε… κατά λάθος ο Λεωνίδας. Οι παίκτες ενθουσιάστηκαν, με αρκετούς να παραδέχονται ότι «φωνάζουν για κρέας» εδώ και μέρες, καθώς η ζωή στη Φάρμα δεν περιλαμβάνει συχνά τόσο πλούσια γεύματα.

Με τις δύο ομάδες να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, η τελευταία αυτή αποστολή αποτέλεσε ένα ιδανικό κλείσιμο για τη φετινή σεζόν — με ένταση, κόπο, γέλιο, αναμνήσεις και φυσικά τον απαραίτητο ανταγωνισμό.