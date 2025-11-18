Φάρμα: Οι «πράσινοι» πήραν και τη 2η ασυλία και μπήκαν στη 10άδα

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκε τους farmers στη 2η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, έπρεπε να μεταφέρουν ένα πολύ βαρύ σχοινί, προσπαθώντας παράλληλα να «πιάσουν» την αντίπαλη ομάδα.

Νικητές της δοκιμασίας αναδείχθηκαν οι «πράσινοι», οι οποίοι αποδείχθηκαν ανώτεροι σε αυτή την καταδίωξη, χάρη στην υποδειγματική συνεργασία τους για ακόμη μία φορά.

Ο Βασίλης απέδωσε την ήττα στις «εναλλαγές διάθεσης» του Γιώργου, θεωρώντας πως επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα της ομάδας. «Χάσαμε. Πιστεύω ο πυρήνας του κακού είναι οι εναλλαγές διάθεσης του Γιώργου. Ίσως αυτό είναι η αρχή του κακού, γιατί νευριάζει με κάποιον δε μιλάει, μουλαρώνει. Οκ, αυτός είναι ο χαρακτήρας του, αλλά δεν αρμόζει σε μια ομάδα», είπε.

Φάρμα: Δυσαρέσκεια για τον αρχηγό της γαλάζιας ομάδας, Βασίλη

Ο Ανδρέας, από την άλλη, άφησε αιχμές για τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας, λέγοντας πως δεν προσπαθεί αρκετά. «Πού είναι η dream team; Δε βλέπω κάτι τέτοιο. Μόνο ο Βάγγος πάλευε και ο Γιώργος. Ο Βασιλάκης πετούσε χαρταετό για ακόμα μία φορά», Ανδρέας

Μετά το τέλος της κρίσιμης και εξουθενωτικής αναμέτρησης, ο παρουσιαστής της Φάρμας καλωσόρισε σύσσωμη την πράσινη ομάδα στην τελική 10άδα. «Η τελευταία Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας πριν την τελική 10άδα έφτασε στο τέλος της. Νικητές οι πράσινοι. Και τι λένε τα Μαθηματικά; Ότι κι επίσημα μπορούμε σύσσωμη την πράσινη ομάδα να την καλωσορίσουμε στην τελική 10άδα. Μπράβο παιδιά».

Φάρμα: Τα μέλη της πράσινης ομάδας συνεργάστηκαν υποδειγματικά για άλλη μια φορά

Ο Δημήτρης δήλωσε χαρούμενος για τη μέχρι τώρα πορεία του στο παιχνίδι κι εξέφρασε την απορία για το γεγονός ότι έχει φτάσει και η Βαλεντίνα στους «10»: «Είμαστε τα πρώτα πέντε άτομα κι επίσημα πλέον στη 10άδα. Μου φαίνεται περίεργο πώς η Βαλεντίνα έφτασε στη 10άδα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος, δε θέλω να το αναλύσω άλλο, όπου θέλει ας φτάσει.»

«Στη 10άδα θα είναι και ο Βασίλης. Δε νομίζω να έχει πολύ μέλλον στη 10άδα. Νομίζω ότι τον περιμένουμε όλοι στη γωνία, θα είναι ο πρώτος που θα τσιμπηθεί και θα φύγει έξω», πρόσθεσε ο ίδιος σε άλλο σημείο.

Ακολουθεί δοκιμασία ατομικής ασυλίας, στην οποία θα συμμετάσχουν όλα τα μέλη της γαλάζιας ομάδας, εκτός από τον Βασίλη, που έχει ήδη ασυλία ως αργηγός, και τον Γιώργο, που είναι μονομάχος.

Ο Γιώργος ευελπιστεί ο Βάγγος να μη δώσει την ασυλία του, σε περίπτωση που την κερδίσει, ώστε να μπορέσει να θέσει σε εφαμοργή το σχέδιό του, με το οποίο θα πάρει εκδίκηση από τον Βασίλη. «Ο Βάγγος εξαρχής δε θέλει να ρισκάρει τη θέση του και πιστεύω ότι θα τα δώσει όλα στην ατομική ασυλία. Θέλω να πιστέψω αυτό που λέει ότι θα την κρατήσει, διότι αν δεν την κρατήσει θα τον βγάλω μονομάχο. Εγώ του το είπα και ευθέως μη μου χαλάς αυτό που έχω στο μυαλό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

