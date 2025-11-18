Φοινικούντα: Το θύμα είχε ζητήσει όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του

Όπλο φέρεται να είχε ζητήσει το θύμα γιατί φοβόταν για τη ζωή του. Αυτό προκύπτει από την πολύωρη ανάκριση φίλου του θύματος και πρόκειται για πληροφορία που εξασφάλισε αποκλειστικά το STAR και εμπλουτίζει τις πτυχές του εγκλήματος στην Φοινικούντα, που καλούνται οι Αρχές να εξιχνιάσουν. Στο μεταξύ, η Αστυνομία αναζητά τον συνεργό.

Μετά την έφοδο της Αστυνομία σε σπίτια και καταστήματα υπόπτων, τα τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα, που κατασχέθηκαν αναμένεται να δώσουν απαντήσεις. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε και η σύντροφος του έμειναν για επτά (7) ώρες στον ανακριτή, ενώ φίλος του νεκρού αποκαλύπτει αποκλειστικά στο STAR ότι το θύμα είχε ζητήσει όπλο επειδή φοβόταν για την ζωή του.

Ψάχνουν νέο συνεργό

Οι αστυνομικοί έχουν ολοκληρώσει την έφοδο σε σπίτια και καταστήματα υπόπτων και έχουν στα χέρια τους τέσσερα (4) κινητά. Το ερώτημα αν υπήρχε επικοινωνία πριν ή μετά το έγκλημα θα απαντηθεί και πιθανότατα θα αποκαλύψει έναν ακόμα συνεργό. Αδελφικός φίλος του νεκρού ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα αποκαλύπτει ότι το θύμα φοβόταν.. και ζήτησε καραμπίνα και φυσίγγια.

«Ζήτησε όπλο επειδή φοβόταν»



«Ο νεκρός έχει το όπλο μου. Φοβόταν και μου το ζήτησε για να μπορέσει να κοιμηθεί. Δεν έρχεται να σε πιστολιάσει ο άλλος για την περιουσία», αναφέρει φίλος του θύματος στην κάμερα του STAR.

Τα τέσσερα κινητά τηλέφωνα θα δώσουν απαντήσεις

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα, που διαμέρισμα του εργοδότη του 22χρονου φερόμενου ως δολοφόνου και κατέσχεσαν υπολογιστές και λάπτοπ. Ο εργοδότης έλειπε, όμως εντοπίστηκε λίγο αργότερα. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, συνήγορος του εργοδότη «τον κάλεσαν από́ την Αστυνομία και μόλις έμαθαν ότι είναι Θεσσαλονίκη. Του είπαν να πάει άμεσα στη οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, όπως και έπραξε».

Συμπληρωματική κατάθεση από τον ανιψιό και την σύντροφο του

Την ίδια ώρα, ο ανιψιός του νεκρού και η σύντροφος του ανακρίνονταν για επτά (7) ώρες στην Καλαμάτα. Μόνο που τώρα η γυναίκα επιβεβαίωσε ότι από το δικό της κινητό έγινε η πρώτη κλήση μετά το έγκλημα στον εργοδότη του 22χρονου που είναι επιστήθιος φίλος του συντρόφου της.

Τι υποστηρίζει η σύντροφος του ανιψιού



«Άκουσα πυροβολισμούς και αμέσως μετά βλέπω μπροστά μου τον σύντροφό μου να μπαίνει στο εστιατόριο και να φωνάζει: ‘Βοήθεια πάρτε το 100», ανέφερε η σύντροφος του ανιψιού. «Μετά έπεσε μπροστά μου και είπε: ‘Έχουν πέσει πυροβολισμοί. Είναι νεκροί’», υπογράμμισε. «Ο σύντροφός μου ήταν σε σοκ δεν μπορούσε να μιλήσει», σημείωσε η σύντροφος του ανιψιού.

Νέες έφοδοι της Αστυνομίας σε Φοινικούντα και Αθήνα

Τώρα οι Αρχές ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Αθήνα και Φοινικούντα. «Δεν τον σκότωσε συγγενής», λένε κάτοικοι στο χωριό. «Ο κληρονόμος ήταν ένας. Δεν είχε λόγο», επισημαίνουν. «Γιατί να σκοτώσει τον μπάρμπα του; Οι δουλειές εδώ πάνε στα αρσενικά. Αυτός ήταν ο κανονικός διάδοχος», αναφέρει φίλος του θύματος.

