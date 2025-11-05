Φοινικούντα: Νέα κατάθεση του ανιψιού, η τέταρτη κατά σειρά

Η Δικαιοσύνη επιχειρεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ

05.11.25 , 13:07 Φοινικούντα: Νέα κατάθεση του ανιψιού, η τέταρτη κατά σειρά
Φοινικούντα: Κατέθεσε Για Τέταρτη Φορά Ο Ανιψιός
Ακριβώς έναν μήνα μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται μεθοδικά από την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας. Οι πληροφορίες που διαρρέουν είναι ελάχιστες, καθώς η Δικαιοσύνη επιχειρεί να ενώσει τα κομμάτια ενός ιδιαίτερα περίπλοκου παζλ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ –ενός εκ των δύο θυμάτων– και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας, έδωσε νέα κατάθεση στις Αρχές.

