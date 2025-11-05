Φοινικούντα: Νέα κατάθεση του ανιψιού, η τέταρτη κατά σειρά

Ακριβώς έναν μήνα μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται μεθοδικά από την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας. Οι πληροφορίες που διαρρέουν είναι ελάχιστες, καθώς η Δικαιοσύνη επιχειρεί να ενώσει τα κομμάτια ενός ιδιαίτερα περίπλοκου παζλ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ –ενός εκ των δύο θυμάτων– και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας, έδωσε νέα κατάθεση στις Αρχές.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.