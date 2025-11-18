Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα μπροστά στo δέντρο

Λάμπει από ευτυχία στην εγκυμοσύνη της η παρουσιάστρια

Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς σε λίγους μήνες θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα.

Η παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και δεν κρύβει τη συγκίνησή της.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έγινε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η Κατερίνα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλιά, ποζάροντας μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της. Η είδηση έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και διαδικτυακούς ακόλουθους, οι οποίοι τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Το απόγευμα της Τρίτης, η παρουσιάστρια επέστρεψε με μία ακόμη τρυφερή ανάρτηση. Σε αυτήν τη νέα φωτογραφία, τη βλέπουμε να κάθεται στο πάτωμα μπροστά από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της, το οποίο φέτος έχει στολίσει πιο νωρίς από ποτέ, θέλοντας να μπει γρήγορα στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Φοράει ένα κομψό, κολλητό γκρι φόρεμα που «αγκαλιάζει» τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει κρύψει ούτε στιγμή πόσο πολύ επιθυμούσε να γίνει μητέρα. Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε αναφέρει ότι το όνειρο της οικογένειας ήταν πάντα μέσα στα σχέδιά της και τώρα νιώθει πιο έτοιμη από ποτέ για αυτό το νέο κεφάλαιο.

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από την εκπομπή της περιμένει κοριτσάκι, και είναι ενθουσιασμένη!

«Μπέμπα περιμένω. Εν τω μεταξύ έχω την κολλητή μου που έχει κάνει το παιδάκι της και τι έχει πάθει; Της έλεγαν το παιδί είναι κορίτσι, μετά κάνει μια εξέταση που εκεί σου λένε 100% το φύλο. Της λένε είναι αγόρι. Μέχρι να κάνω την εξέταση αυτή, το σκεφτόμουν», εξομολογήθηκε με χιούμορ.

Το σπίτι της έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει με παιδικά δωράκια από φίλους και συγγενείς, ενώ η παρουσιάστρια ζει κάθε στιγμή της εγκυμοσύνης της με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη. Χωρίς υπερβολές και κρατώντας την προσωπική της ζωή όσο πιο προστατευμένη γίνεται, μοιράζεται μόνο επιλεγμένες στιγμές με το κοινό που την ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Η νέα φωτογραφία συγκέντρωσε χιλιάδες likes μέσα σε λίγα λεπτά, με τα σχόλια να είναι γεμάτα αγάπη. Όλοι της εύχονται μία όμορφη εγκυμοσύνη και μια υπέροχη νέα αρχή με τη μικρή της κόρη, που θα έρθει στον κόσμο την άνοιξη.

Είναι ξεκάθαρο πως η Κατερίνα Καινούργιου περνάει την πιο φωτεινή περίοδο της ζωής της. Λάμπει, χαμογελά και ανυπομονεί για τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί—μια στιγμή που θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αλλαγή και τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής της.

