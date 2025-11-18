Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

Το Star αποκαλύπτει την επιστολή του Σπύρου Μαρτίκα προς την Αστυνομία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 00:00 Αποχαιρέτησε τα προκριματικά του Μουντιάλ με ισοπαλία η Εθνική
18.11.25 , 23:46 Γιάννης Οικονομίδης: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι μεγαλόψυχος, δοτικός»
18.11.25 , 23:24 Νατάσα Θεοδωρίδου: Το βίντεο και οι τρυφερές ευχές στην κόρη της, Χριστιάνα
18.11.25 , 23:20 Φάρμα: Σκληρή μάχη για την ατομική ασυλία - Ποιος «γαλάζιος» την κέρδισε;
18.11.25 , 23:00 Φάρμα: Οι «πράσινοι» πήραν και τη 2η ασυλία και μπήκαν στη 10άδα
18.11.25 , 22:37 Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
18.11.25 , 22:30 Φάρμα: Τι περιλαμβάνει η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας;
18.11.25 , 22:29 Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα μπροστά στo δέντρο
18.11.25 , 22:26 Μαρία Αντωνά: Αποκάλυψε για πρώτη φορά πως απέκτησε διατροφική διαταραχή
18.11.25 , 21:40 Φάρμα: Έξαλλος ο Λευτέρης με τη Βαλεντίνα!
18.11.25 , 21:39 Φοινικούντα: Το θύμα είχε ζητήσει όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του
18.11.25 , 21:30 Φάρμα: Η έκπληξη του επιστάτη στην τελευταία αποστολή
18.11.25 , 21:15 Φάρμα: Aυτή είναι η τελευταία αποστολή του επιστάτη
18.11.25 , 21:14 Τουρκία: Θύμα ληστείας καταδίωξε τους δράστες και τους σκότωσε
18.11.25 , 21:00 LEADERS | Πρέσβης ε.τ. Γ. Αϋφαντής – «Δεν ξεριζώνεται η Γαλάζια Πατρίδα»
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Όλα όσα δεν ξέρουμε για εκείνη!
Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα μπροστά στo δέντρο
Αποχαιρέτησε τα προκριματικά του Μουντιάλ με ισοπαλία η Εθνική
Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»
Αχαΐα: Αυτή είναι η στάνη που έκρυψαν τη μοιραία «γουρούνα»
Κατερίνα Καινούργιου για τα πρησμένα πόδια: «Έχουν γίνει σαν μπουκάλια»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την επιστολή, που βάζει ταφόπλακα στο κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις φέρνει αποκλειστικά στο φως το STAR. Πρόκειται για την επιστολή του Σπύρου Μαρτίκα προς την Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.  

Με αυτή την επιστολή, ο Σπύρος Μαρτίκας ξεσκέπασε το κύκλωμα με τις μαϊμού επενδύσεις σε καζίνο και ενεργοποίησε την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας. Είναι η επιστολή  - ταφόπλακα και περιγράφει τη δράση του απότακτου αστυνομικού και του γνωστού επιχειρηματία.

«Συμμορία» καζίνο: Αυτός είναι ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος


Συγκεκριμένα, η πολυσέλιδη επιστολή περιγράφει αναλυτικά πως γίνονταν οι απάτες σε σουίτα Καζίνο. Οι εγκέφαλοι της απάτης δελέαζαν τα υποψήφια θύματα με πάκους από 500ευρα, κάσες με διαμάντα και πλάκες χρυσού και τους  ζητούσαν χρήματα... τάχα για επένδυση. Ωστόσο, η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση του κυκλώματος ξεκινάει όταν ένας δημοσιογράφος και πολιτικός βλέπει τον Μαρτίκα σε καζίνο μαζί με τα μέλη του κυκλώματος. Παίρνει αμέσως τηλέφωνο κοινό γνωστό τους.

 

 

Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

Μαρτίκας:  Μου άνοιξε τα μάτια αρχηγός κόμματος 


«Δέχομαι τηλέφωνο από φίλο και μου λέει: ‘Σε είδε ο φίλος ο Καμπούρης του ΛΑΟΣ, που είναι επισκέπτης στο Καζίνο και μου λέει, τι κάνει ο φίλος σου με αυτόν τον απατεώνα;’», αναφέρει ο Σπύρος Μαρτίκας. «Τότε μίλησα  αμέσως με τον Καμπούρη και μου περιέγραψε επακριβώς όλη τη στημένη απάτη στο Καζίνο. Γνώριζε τα πάντα γι’ αυτόν. Ό,τι ακριβώς ζούσα το άκουγα στην περιγραφή του», πρόσθεσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Απάτη καζίνο: Τι απαντά η Βρισιήδα Ανδριώτου για την κατάθεσή της στη ΓΑΔΑ

«Ήρθαμε ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου για να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί», αναφέρει η δικηγόρος του Σπύρου Μαρτίκα, Αγγελική Ψαράκη. 

 

Πως ο Μαρτίκας προσπάθησε να παγιδεύσει το κύκλωμα 

Γνωρίζοντας πλέον τι συμβαίνει κι έχοντας χάσει όλα τα χρήματα του, του ιδίου, της συντρόφου και της αδερφής του, συνολικά 720.000 ευρώ, ο Σπύρος Μαρτίκας συνεχίζει τα ραντεβού με το κύκλωμα με σκοπό να  παγιδεύσει τα αρχηγικά μέλη.

 

Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Όλη την εβδομάδα  ερχόταν ο ... , μου ‘λεγε ‘Σε έχω φτιάξει!!!’. Συζητώ με την Βρισηίδα.! και η κοινή απόφαση να κάνει ανάληψη απ’ τον προσωπικό της λογαριασμό.... και να προσθέσω κι εγώ κι άλλα. Η συνέχεια... όλα μου τα λεφτά, τις οικονομίες μιας ζωής, τα χρήματα της Βρισηίδας, δανεικά της αδελφής μου!», αναφέρει ο Σπύρος Μαρτίκας. 

Μαρτίκας: Οι φωτογραφίες από το «στημένο» τραπέζι με τον Παντελίδη


«Την Κυριακή 23 Ιουνίου 2024 ο ... μου ανακοινώνει  ότι δεν θα γίνει πληρωμή. Όλα θα γίνονται πια με 20% απόδοση. Όμως, η πληρωμή καθυστερεί με ευτελείς διαδικασίες. Τελικά, μου βγάζει 22 πλάκες χρυσού του κιλού  και 1500 χρυσές λίρες», σημείωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.
«Δε φοβόμαστε κάτι από πλευράς της ΑΑΔΕ, τα χρήματα ήταν νόμιμα έτσι κι αλλιώς κι αν ήταν να φοβόμαστε δεν θα είχαμε μπει και στη διαδικασία», ανέφερε η έτερη δικηγόρος του Σπύρου Μαρτίκα.

 

Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

Η στημένη ληστεία σε βάρος του Μάρτικα  

Αφού το κύκλωμα πια δεν είχε μετρητά να τον ξεπληρώσει,  ο υπάρχηγος πείθει τον Μαρτίκα να βάλει τον χρυσό σε βαλίτσες. Τον συνοδεύει και επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο με προορισμό, μιλημένο χρυσοχοείο που θα τους αγόραζε το χρυσό...  Όμως ο χρυσός ... γίνεται ‘κάπνος’, καθώς το κύκλωμα σκηνοθέτησε....ληστεία. Και σα να μη φτάνει αυτό, οι δράστες χτύπησαν στον Μαρτίκα στο κεφάλι. «Ένας με χτύπαγε ,ο άλλος πήρε τη βαλίτσα», ανέφερε στην πολυσέλιδη επιστολή του ο Μαρτίκας.

 

Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top