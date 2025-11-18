Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

Την επιστολή, που βάζει ταφόπλακα στο κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις φέρνει αποκλειστικά στο φως το STAR. Πρόκειται για την επιστολή του Σπύρου Μαρτίκα προς την Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Με αυτή την επιστολή, ο Σπύρος Μαρτίκας ξεσκέπασε το κύκλωμα με τις μαϊμού επενδύσεις σε καζίνο και ενεργοποίησε την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας. Είναι η επιστολή - ταφόπλακα και περιγράφει τη δράση του απότακτου αστυνομικού και του γνωστού επιχειρηματία.



Συγκεκριμένα, η πολυσέλιδη επιστολή περιγράφει αναλυτικά πως γίνονταν οι απάτες σε σουίτα Καζίνο. Οι εγκέφαλοι της απάτης δελέαζαν τα υποψήφια θύματα με πάκους από 500ευρα, κάσες με διαμάντα και πλάκες χρυσού και τους ζητούσαν χρήματα... τάχα για επένδυση. Ωστόσο, η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση του κυκλώματος ξεκινάει όταν ένας δημοσιογράφος και πολιτικός βλέπει τον Μαρτίκα σε καζίνο μαζί με τα μέλη του κυκλώματος. Παίρνει αμέσως τηλέφωνο κοινό γνωστό τους.

Μαρτίκας: Μου άνοιξε τα μάτια αρχηγός κόμματος



«Δέχομαι τηλέφωνο από φίλο και μου λέει: ‘Σε είδε ο φίλος ο Καμπούρης του ΛΑΟΣ, που είναι επισκέπτης στο Καζίνο και μου λέει, τι κάνει ο φίλος σου με αυτόν τον απατεώνα;’», αναφέρει ο Σπύρος Μαρτίκας. «Τότε μίλησα αμέσως με τον Καμπούρη και μου περιέγραψε επακριβώς όλη τη στημένη απάτη στο Καζίνο. Γνώριζε τα πάντα γι’ αυτόν. Ό,τι ακριβώς ζούσα το άκουγα στην περιγραφή του», πρόσθεσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Ήρθαμε ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου για να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί», αναφέρει η δικηγόρος του Σπύρου Μαρτίκα, Αγγελική Ψαράκη.

Πως ο Μαρτίκας προσπάθησε να παγιδεύσει το κύκλωμα

Γνωρίζοντας πλέον τι συμβαίνει κι έχοντας χάσει όλα τα χρήματα του, του ιδίου, της συντρόφου και της αδερφής του, συνολικά 720.000 ευρώ, ο Σπύρος Μαρτίκας συνεχίζει τα ραντεβού με το κύκλωμα με σκοπό να παγιδεύσει τα αρχηγικά μέλη.

«Όλη την εβδομάδα ερχόταν ο ... , μου ‘λεγε ‘Σε έχω φτιάξει!!!’. Συζητώ με την Βρισηίδα.! και η κοινή απόφαση να κάνει ανάληψη απ’ τον προσωπικό της λογαριασμό.... και να προσθέσω κι εγώ κι άλλα. Η συνέχεια... όλα μου τα λεφτά, τις οικονομίες μιας ζωής, τα χρήματα της Βρισηίδας, δανεικά της αδελφής μου!», αναφέρει ο Σπύρος Μαρτίκας.

Μαρτίκας: Οι φωτογραφίες από το «στημένο» τραπέζι με τον Παντελίδη



«Την Κυριακή 23 Ιουνίου 2024 ο ... μου ανακοινώνει ότι δεν θα γίνει πληρωμή. Όλα θα γίνονται πια με 20% απόδοση. Όμως, η πληρωμή καθυστερεί με ευτελείς διαδικασίες. Τελικά, μου βγάζει 22 πλάκες χρυσού του κιλού και 1500 χρυσές λίρες», σημείωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Δε φοβόμαστε κάτι από πλευράς της ΑΑΔΕ, τα χρήματα ήταν νόμιμα έτσι κι αλλιώς κι αν ήταν να φοβόμαστε δεν θα είχαμε μπει και στη διαδικασία», ανέφερε η έτερη δικηγόρος του Σπύρου Μαρτίκα.

Η στημένη ληστεία σε βάρος του Μάρτικα

Αφού το κύκλωμα πια δεν είχε μετρητά να τον ξεπληρώσει, ο υπάρχηγος πείθει τον Μαρτίκα να βάλει τον χρυσό σε βαλίτσες. Τον συνοδεύει και επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο με προορισμό, μιλημένο χρυσοχοείο που θα τους αγόραζε το χρυσό... Όμως ο χρυσός ... γίνεται ‘κάπνος’, καθώς το κύκλωμα σκηνοθέτησε....ληστεία. Και σα να μη φτάνει αυτό, οι δράστες χτύπησαν στον Μαρτίκα στο κεφάλι. «Ένας με χτύπαγε ,ο άλλος πήρε τη βαλίτσα», ανέφερε στην πολυσέλιδη επιστολή του ο Μαρτίκας.