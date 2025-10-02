Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3/10 λόγω κακοκαιρίας

Προβλήματα έφερε η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, αρκετά σχολεία σε όλη τη χώρα λόγω της κακοκαιρίας που «σαρώνει» πολλές περιοχές τις τελευταίες ώρες, αλλά και λόγω αργίας στην Αθήνα.

Στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, δε θα λειτουργήσουν όλες οι σχολικές μονάδες του νησιού. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που προβλέπει έντονη κακοκαιρία στα Δωδεκάνησα από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Όπως τονίζεται, η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται να συμπέσει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών, γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαίο το προληπτικό κλείσιμο για την ασφάλεια όλων.

Αντίστοιχα, στη Ζάκυνθο, ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων και των δημοτικών παιδικών σταθμών. Ο Δήμος συνιστά στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά τα σχολεία και στην Αθήνα

Στην Αθήνα, τα σχολεία θα παραμείνουν επίσης κλειστά αύριο, όχι λόγω κακοκαιρίας, αλλά εξαιτίας της τοπικής εορτής του πολιούχου, Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.

Η ημέρα έχει καθιερωθεί ως επίσημη αργία για τον Δήμο Αθηναίων, προσφέροντας ένα τριήμερο ξεκούρασης σε μαθητές και γονείς.

Τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.