Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Προφήτου Αβδιού, Μαρτύρων Αγαπίου και Άζη του θαυματουργού.

Ο Προφήτης Αβδιού, γνωστός και ως Οβδιού ή Οβαδίας, ήταν ένας από τους μικρούς προφήτες της Παλαιάς Διατρύκης, ο οποίος έζησε μεταξύ 9ου και 7ου αιώνα π.Χ.. Σημαίνει «Δούλος Κυρίου» και έγραψε το ομώνυμο βιβλίο, το τέταρτο ανάμεσα στους «μικρούς προφήτες», το οποίο περιέχει 21 στίχους με προφητείες για την καταστροφή των Ιδουμαίων και τον θρίαμβο των Ισραηλιτών.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:10 και θα δύσει στις 18:10. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 01 λεπτά.

Σελήνη 28.8 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών (International Men's Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου σε περισσότερες από 70 χώρες του κόσμου (όχι στην Ελλάδα) για να υπενθυμίζει τη συνεισφορά του άνδρα στον ανθρώπινο πολιτισμό και ιδιαίτερα στην οικογένεια, τον γάμο και τη φροντίδα των παιδιών.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών, που δεν θα αργήσει η επίσημη αναγνώρισή της από τον ΟΗΕ, πρωτογιορτάστηκε στις 19 Νοεμβρίου 1999 στα νησιά Τρίνιδαδ και Τομπάγκο της Καραϊβικής, με πρωτοβουλία του δρος Τζέρομ Τιλακσίνγκ.