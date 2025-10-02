Έλλη Κοκκίνου: «Ο γιος μου είναι ο άντρας δίπλα μου»

Η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό την Πέμπτη και μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή την πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού Don’t Forget the Lyrics, αλλά και την πρεμιέρα της με τον Χρήστο Μενιδιάτη και τον Νίνο σε νυχτερινό κέντρο στα Βόρεια προάστια.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στον 17χρονο γιο της.

«Ο γιος μου, ο Αλέξανδρος είναι αντράκι. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, είναι ήρεμη η σχέση μας. Είναι ο άνδρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός να μην αρρωστήσω, να μην κινδυνεύσω, να με στηρίξει αν έχω άγχος αν όλα πάνε καλά και μην αγχώνεσαι. Έχουμε σχέση ώστε να με ρωτήσει εκείνος για κάποιο σύντροφό μου ή εγώ για κάποια σύντροφό του. Δεν έχει χρειαστεί να επηρεάσουμε ο ένας τον άλλο. Δε μπαίνουμε στη διαδικασία να διαφωνήσουμε, δεν έχει χρειαστεί. Πιστεύω ότι σαν μαμά δεν θα το έκανα σε εκείνο γιατί όταν πας κόντρα στο παιδί, θα γίνει χειρότερο», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα είμαι μια μαμά με βαλιτσάκι. Μου κάνει δύσκολο που θα φύγει. Είναι η χαρμολύπη, είναι η λύπη του αποχωρισμού, αλλά χαίρομαι τόσο πολύ που τον βλέπω να ανθίζει, να αποφασίζει μόνος του τι θέλει να ακολουθήσει. Τον θαυμάζω» πρόσθεσε η Έλλη Κοκκίνου, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να σπουδάσει ο γιος της στο εξωτερικό.

Ο Παναγιώτης Βασιλειάδης κι η Έλλη Κοκκίνου στον γάμο τους το καλοκαίρι του 2007 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η Έλλη Κοκκίνου υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Βασιλειάδη. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Αλέξανδρο, λίγο πριν το διαζύγιό τους το 2010.

Χρόνια μετά, η τραγουδίστρια δήλωσε για το διαζύγιό της: «Τα ΜΜΕ είχαν χειριστεί το θέμα του διαζυγίου πάρα πολύ ευγενικά και γλυκά απέναντι μου και απέναντι μας, γενικότερα. Σεβάστηκαν το θέμα ενός μωρού, ούτε δυο ετών δεν ήταν ο Αλέξανδρος. Έκαναν τη δουλειά τους αλλά με σεβασμό. Είχε γίνει φασαρία, πολλά ψέματα, πολύ κυνηγητό. Όμως, έπρεπε να είμαι ψύχραιμη. Δεν ήταν εύκολο, εκεί είχα πάθει και την πρώτη μου κρίση πανικού. Έως τότε δεν ήξερα τι είναι η κρίση πανικού, δεν γνώριζα το συναίσθημα. Τότε έπαθα και το αυτοάνοσο, την άτυπη κοιλιοκάκη, “ξύπνησε” από την πίεση.

Είχα πιεστεί για πάρα πολλούς λόγους, όμως όταν έχεις ένα παιδί πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο ατάραχος και ψύχραιμος γίνεται. Ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσω ισορροπίες, μέσα στο σπίτι όλο χαμόγελο, χαρούμενη και από την άλλη να παλεύω με μια δύσκολη κατάσταση. Όσο βελούδινο και να είναι ένα διαζύγιο, δεν παύει να είναι ένας χωρισμός. Έπρεπε να το περάσω και να το ξεπεράσω όσο πιο ανώδυνα γινόταν, όχι τόσο πολύ για εμένα όσο για τον περίγυρό μου, το παιδί».