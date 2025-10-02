Έλλη Κοκκίνου: «Ο γιος μου είναι ο άντρας δίπλα μου»

Όσα εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια για τον 17χρονο σήμερα, Αλέξανδρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 21:45 Οι ψηλότερες γυναίκες της ελληνικής showbiz - Αυτό είναι το ύψος τους!
02.10.25 , 21:43 Μοτοσικλετιστής παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε αγοράκι 2 ετών
02.10.25 , 21:16 Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
02.10.25 , 21:14 Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες τις επόμενες ώρες
02.10.25 , 20:47 Έλλη Κοκκίνου: «Ο γιος μου είναι ο άντρας δίπλα μου»
02.10.25 , 20:43 Αιτωλικό: Ισχυρή πλημμύρα μετά από 15 ώρες βροχής (video)
02.10.25 , 20:20 Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
02.10.25 , 20:05 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα ενσταντανέ από το ταξίδι της στη Σαγκάη
02.10.25 , 19:50 Κυρ. Μητσοτάκης: Να μην συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE
02.10.25 , 19:42 Τροχός της Τύχης: Η Λέτα βρήκε τη δεύτερη λέξη - Εσύ λύνεις όλο τον γρίφο;
02.10.25 , 19:39 Παρ’ ολίγον τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας από τη νεροποντή
02.10.25 , 19:36 Ρεύμα: Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των τιμών ενέργειας
02.10.25 , 19:23 Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
02.10.25 , 19:10 Μάντσεστερ: Με την κωδική ονομασία «Πλάτων» η αστυνομία σκότωσε τον δράστη
02.10.25 , 19:02 Γιάννης Μπέζος: «Κουράστηκα, δε με γοητεύει πια - Δεν έχω όρεξη να το κάνω»
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Παρ’ ολίγον τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας από τη νεροποντή
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Ο πιλότος μιλά μέσα από τη φυλακή - Τι λέει για τους γονείς της Καρολάιν
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3/10 λόγω κακοκαιρίας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό την Πέμπτη και μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή την πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού Don’t Forget the Lyrics, αλλά και την πρεμιέρα της με τον Χρήστο Μενιδιάτη και τον Νίνο σε νυχτερινό κέντρο στα Βόρεια προάστια. 

Η Έλλη Κοκκίνου με το απόλυτο καλοκαιρινό street style!

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στον 17χρονο γιο της.

Έλλη Κοκκίνου: «Ο γιος μου είναι ο άντρας δίπλα μου»

«Ο γιος μου, ο Αλέξανδρος είναι αντράκι. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, είναι ήρεμη η σχέση μας. Είναι ο άνδρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός να μην αρρωστήσω, να μην κινδυνεύσω, να με στηρίξει αν έχω άγχος αν όλα πάνε καλά και μην αγχώνεσαι. Έχουμε σχέση ώστε να με ρωτήσει εκείνος για κάποιο σύντροφό μου ή εγώ για κάποια σύντροφό του. Δεν έχει χρειαστεί να επηρεάσουμε ο ένας τον άλλο. Δε μπαίνουμε στη διαδικασία να διαφωνήσουμε, δεν έχει χρειαστεί. Πιστεύω ότι σαν μαμά δεν θα το έκανα σε εκείνο γιατί όταν πας κόντρα στο παιδί, θα γίνει χειρότερο», είπε χαρακτηριστικά. 

Έλλη Κοκκίνου: H ηλικία, η μάχη με τα κιλά, ο γιος & οι έρωτες της ζωής της

«Θα είμαι μια μαμά με βαλιτσάκι. Μου κάνει δύσκολο που θα φύγει. Είναι η χαρμολύπη, είναι η λύπη του αποχωρισμού, αλλά χαίρομαι τόσο πολύ που τον βλέπω να ανθίζει, να αποφασίζει μόνος του τι θέλει να ακολουθήσει. Τον θαυμάζω» πρόσθεσε η Έλλη Κοκκίνου, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να σπουδάσει ο γιος της στο εξωτερικό.

Ο Παναγιώτης Βασιλειάδης κι η Έλλη Κοκκίνου στον γάμο τους το καλοκαίρι του 2007

Ο Παναγιώτης Βασιλειάδης κι η Έλλη Κοκκίνου στον γάμο τους το καλοκαίρι του 2007 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η Έλλη Κοκκίνου υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Βασιλειάδη. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Αλέξανδρο, λίγο πριν το διαζύγιό τους το 2010. 

Χρόνια μετά, η τραγουδίστρια δήλωσε για το διαζύγιό της: «Τα ΜΜΕ είχαν χειριστεί το θέμα του διαζυγίου πάρα πολύ ευγενικά και γλυκά απέναντι μου και απέναντι μας, γενικότερα. Σεβάστηκαν το θέμα ενός μωρού, ούτε δυο ετών δεν ήταν ο Αλέξανδρος. Έκαναν τη δουλειά τους αλλά με σεβασμό. Είχε γίνει φασαρία, πολλά ψέματα, πολύ κυνηγητό. Όμως, έπρεπε να είμαι ψύχραιμη. Δεν ήταν εύκολο, εκεί είχα πάθει και την πρώτη μου κρίση πανικού. Έως τότε δεν ήξερα τι είναι η κρίση πανικού, δεν γνώριζα το συναίσθημα. Τότε έπαθα και το αυτοάνοσο, την άτυπη κοιλιοκάκη, “ξύπνησε” από την πίεση. 

Έλλη Κοκκίνου για τον γιο της «Ανακαλύπτω τα καλά μου σημεία σε εκείνον»

Είχα πιεστεί για πάρα πολλούς λόγους, όμως όταν έχεις ένα παιδί πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο ατάραχος και ψύχραιμος γίνεται. Ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσω ισορροπίες, μέσα στο σπίτι όλο χαμόγελο, χαρούμενη και από την άλλη να παλεύω με μια δύσκολη κατάσταση. Όσο βελούδινο και να είναι ένα διαζύγιο, δεν παύει να είναι ένας χωρισμός. Έπρεπε να το περάσω και να το ξεπεράσω όσο πιο ανώδυνα γινόταν, όχι τόσο πολύ για εμένα όσο για τον περίγυρό μου, το παιδί».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
DON’T FORGET THE LYRICS
 |
‘ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top