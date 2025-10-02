Κυψέλη: Οπλοστάσιο είχε στο σπίτι του 57χρονος νοσηλευτής

Ολόκληρο οπλοστάσιο έκρυβε μέσα στο σπίτι του στην Κυψέλη, άνδρας, τον οποίο κατάφεραν να παγιδεύσουν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ. Όπως αποκαλύπτει το STAR, στην κατοχή του είχε μέχρι και όλμο.

Συγκεκριμένα, ο 57χρονος νοσηλευτής διατηρούσε στο σπίτι του επί της οδού Λέσβου στην Κυψέλη (Αθήνα) ολόκληρο οπλοστάσιο, που περιελάμβανε όλμο, χειροβομβίδα, σφαίρες, δακρυγόνο και κρότου λάμψης. Ο 57χρονος νοσηλευτής εργαζόταν, μάλιστα, σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπως δήλωσε στις Αρχές.

Την αποκάλυψη του οπλοστασίου έκανε η ομάδα ΔΙΑΣ Αθηνών. Η αρχική πληροφορία που έφτασε στ’ αυτιά τους απο κατοικους, ήταν πως ένας άνδρας κυκλοφορούσε στην περιοχή, προσποιούνταν τον αστυνομικό και προχωρούσε σε ελέγχους. Ξεκίνησαν αναζητήσεις από τις Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Ο νοσηλευτής προσποιείτο τον αστυνομικό

Όταν τον προσέγγισαν εκείνος τους είπε πως «είναι δικός τους» και πως «ανήκει στους Θεματοφύλακες του Συντάγματος». Έδειξε, μάλιστα, ενδιαφέρον για τον οπλισμό των αστυνομικών. Παράλληλα, φάνηκε να έχει γνώσεις πάνω στα όπλα και τους είπε πως ασχολείται μόνο με μεγάλα πράγματα. Οι άνδρες της ΔΙΑΣ τον προσήγαγαν και έγινε επιχείρηση στο σπίτι. Το υλικό έχει κατασχεθεί ενώ έχει ενημερωθεί και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.