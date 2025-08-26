Καισαριανή: Βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά σε κάδο απορριμμάτων

Μίνι οπλοστάσιο, που παραπέμπει στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εντόπισε περαστικός λίγο πριν τις 02:00 τα  ξημερώματα σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή

Aσπρόπυργος: Αστυνομικοί Εντόπισαν Οπλοστάσιο

Ο άνδρας ειδοποίησε την Άμεση Δράση και στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΕΜ που απέκλεισαν τον χώρο. 

Τσεκούρια, βαλλίστρες, σπαθιά: Οπλοστάσιο το σπίτι 42χρονου στα Χανιά

Μέσα στον κάδο βρέθηκαν:

  • 2 μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι
  • 1 αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό
  • 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου
  • διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου
  • φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm
  • διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
  • 3 κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο
  • ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β’ παγκοσμίου πολέμου
  • διάφορες φυσιγγιοθήκες
  • κλείστρα από διάφορα όπλα Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
  • κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου
  • 2 σιδερογροθιές
  • 1 ζευγάρι χειροπέδες
  • δύο πτυσσόμενα γκλομπ
  • διάφορα εξαρτήματα όπλων
  • 14 θρησκευτικές εικόνες.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε και ο Στρατός, με κλιμάκιο του ΤΕΝΞ να μεταβαίνει επί τόπου για να παραλάβει κυρίως τα εκρηκτικά. Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.
 

