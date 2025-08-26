Καισαριανή: Βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά σε κάδο απορριμμάτων

Μίνι οπλοστάσιο, που παραπέμπει στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εντόπισε περαστικός λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή.
Ο άνδρας ειδοποίησε την Άμεση Δράση και στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΕΜ που απέκλεισαν τον χώρο.
Τσεκούρια, βαλλίστρες, σπαθιά: Οπλοστάσιο το σπίτι 42χρονου στα Χανιά
Μέσα στον κάδο βρέθηκαν:
- 2 μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι
- 1 αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό
- 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου
- διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου
- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
- ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm
- διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
- 3 κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο
- ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β’ παγκοσμίου πολέμου
- διάφορες φυσιγγιοθήκες
- κλείστρα από διάφορα όπλα Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
- κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου
- 2 σιδερογροθιές
- 1 ζευγάρι χειροπέδες
- δύο πτυσσόμενα γκλομπ
- διάφορα εξαρτήματα όπλων
- 14 θρησκευτικές εικόνες.
Για τα ευρήματα ενημερώθηκε και ο Στρατός, με κλιμάκιο του ΤΕΝΞ να μεταβαίνει επί τόπου για να παραλάβει κυρίως τα εκρηκτικά. Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.