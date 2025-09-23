Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Ζυγού

Ζυγοί: Είναι συνεργατικοί, καλαίσθητοι, δημιουργικοί, ιδεαλιστές, ενώ επιζητούν την ηρεμία και την ισορροπία στη ζωή τους. Θεωρούν τον έρωτα την κινητήρια δύναμή τους, από την οποία αντλούν έμπνευση και αισιοδοξία.

Στις ερωτικές σχέσεις τους οι Ζυγοί είναι ήρεμοι, γοητευτικοί και δεν αντέχουν τη μοναξιά. Είναι καλοπροαίρετοι, ευχάριστοι, ευγενικοί και προσπαθούν να αποφεύγουν τους καβγάδες.

Όσοι ανήκουν στο ζώδιο του Ζυγού, είναι αξιαγάπητοι και διπλωμάτες, ενώ στα αρνητικά τους χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η αναποφασιστικότητα, η ευθυνοφοβία και η ανασφάλεια, στοιχεία που συχνά απογοητεύουν τους γύρω τους.

Celebrities που ανήκουν στο ζώδιο του Ζυγού

Λαμπεροί, ταλαντούχοι, πετυχημένοι και... Ζυγοί. Κάποιοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι που ανήκουν στο ζώδιο του Ζυγού είναι οι:

Mία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Ελλάδας, η τραγουδίστρια, ηθοποιός και υπουργός πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, είχε σχολιάσει σε συνέντευξή της ότι: «Ό,τι έχει γραφεί στο πρόσωπό μου ή στο σώμα μου είναι τα παράσημά μου. Είναι οι πίκρες, τα βάσανα και οι καημοί, αλλά και οι χαρές που μου φτιάξανε αυτές τις ρυτίδες…».

Ενώ για την ειλικρίνεια που τη χαρακτήριζε ως άνθρωπο είχε αποκαλύψει ότι: Νομίζω ότι ήταν πάντα ένας καθρέφτης τα μάτια μου, διότι ποτέ δεν μου επέτρεπαν να πω ψέματα. Αν άρχιζα να λέω ένα ψέμα, τα μάτια μου διέψευδαν το ψέμα... Νομίζω ότι τα μάτια μου καθρεφτίζανε πάντοτε την αλήθεια. Καθρεφτίζανε την ψυχή μου. Εκεί μπορούσες να δεις την πλήξη μου, τη βαρεμάρα, τη γνώση, τον θαυμασμό, τον σαρκασμό, τον αυτοσαρκασμό. Όλα αυτά ηχούν περίεργα, εγωιστικά, υπεροπτικά».

O Aλέξης Γεωργούλης διανύει μία πιο δημιουργική περίοδο, αφού έχει αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της τηλεόρασης και ασχολείται με την τέχνη των ψηφιδωτών.

Όπως έχει δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του: «Η ενασχόλησή μου είναι με τα ψηφιδωτά. Πηγαινοέρχομαι στον Αγιόκαμπο. Είναι κάτι που μου ανοίγει τον ορίζοντα, μεταφορικά και κυριολεκτικά και μπορώ και ονειρεύομαι». Όσον αφορά στο εάν θα επιστρέψει και πάλι στην τηλεόραση: «Είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ. Κάτι που το έκανα και σαν ευρωβουλευτής. Θέλω να κάνω κάτι το οποίο θα με πάει κάπου αλλού, να μην είναι βιοποριστικός ο λόγος που κάνω μια δουλειά αλλά εξερευνητικός», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός και πρώην ευρωβουλευτής.

Η πρώην αθλήτρια, ηθοποιός και παρουσιάστρια Ντορέττα Παπαδημητρίου, ανήκει στο ζώδιο του Ζυγού και έχει δηλώσει σε συνέντευξή της για τις προσωπικές σχέσεις ότι: «Παλιότερα ήταν πιο ελαστικά τα όρια και στους δικούς μου ανθρώπους και προς τα έξω. Μεγαλώνοντας, και δεν έχεις χρόνο και κάνεις τα ξεκαθάρισμά σου. Είμαι πολύ ειλικρινής, θα πω αυτό που σκέφτομαι, τώρα το πώς ο άλλος θα το εκλάβει δεν ξέρω. Δεν θα το πω με άσχημο τρόπο, αλλά θα το πω».

Ενώ για την προδοσία, σχολίασε ότι: «Είμαι ένας άνθρωπος που η προδοσία με πληγώνει πολύ, με στενοχωρεί σε ένα βαθύ επίπεδο γιατί το κομμάτι της εμπιστοσύνης εγώ το έχω πολύ ψηλά, είναι βασικό. Όσο περνούν τα χρόνια το διαχειρίζομαι με διαφορετικό τρόπο».

Ο γνωστός στιχουργός και ερμηνευτής Γιάννης Κότσιρας έχει δηλώσει ανά καιρούς ότι έχει κάνει πράγματα που πάντα ονειρευόταν, αλλά όχι όσα ονειρευόταν. Είναι παντρεμένος με την Κατερίνα Πέρρου και σε συνέντευξή του παραδέχτηκε ότι αγχώνεται σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών του.

Όπως εκμυστηρεύτηκε: «Τα παιδιά μου είναι τώρα πεντέμισι το ένα και το άλλο στα οκτώ. Δεν ξέρω, όλα με αγχώνουν στο μεγάλωμά τους. Όλα με αγχώνουν». Ενώ για τη σύζυγό του σχολίασε ότι: «...Μου έβγαλε έναν άνθρωπο που μπορώ να ‘μαι εδώ μακριά στα χρόνια με παιδιά. Ότι εδώ είμαστε, αυτό είναι. Δεν το βγάζουν όλοι άνθρωποι αυτό. Εμένα η Κατερίνα μου το έβγαλε αυτό με τη μία, από την πρώτη στιγμή»

Η ηθοποιός Μαρία Σολωμού έχει παραδεχτεί δημόσια ότι στο παρελθόν έχει τύχει να «σηκώσει χέρι» σε σύντροφό της. Όπως σχολίασε: «Για να τον δείρεις, πάει να πει ότι έφτασες στο μη περαιτέρω. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι που θα πρότεινα ποτέ, αλλά επειδή έχω σηκώσει χέρι κάποια στιγμή κι εγώ σε σύντροφό μου, όχι ξύλο, αλλά έχω σηκώσει λίγο χέρι, φαντάσου κι εγώ πού έφτασα, που γενικά δεν τσακώνομαι, δεν θυμώνω. Εγώ είμαι πια η βασίλισσα του πάγου. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα».

Ενώ έχει εξομολογηθεί ότι το 2009 βρισκόταν σε μία τοξική σχέση, έως ότου πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από αυτή, όταν ανακάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο σύντροφός της την απατά: «Το 2009 κοιμόμασταν. Θέλω να πάτε όλοι μια δεκαετία πίσω. Το 2009 είχα κι εγώ κάτι αντίστοιχα, τοξικό μόνο που με πήρε η μπάλα πολλά χρόνια. Μην πω σκηνικά… Αλλά τότε δεν καταλαβαίναμε. Έκανα ακόμα ψυχοθεραπεία τότε, για πολλά χρόνια, και δεν καταλάβαινα».

Ο μουσικός και τραγουδιστής Διονύσης Σχοινάς έχει δηλώσει ότι ο έρωτας στην αρχή είναι ένα παιχνίδι, αλλά η ουσία είναι να βρεις τον σωστό άνθρωπο τη σωστή στιγμή, ενώ ιδανική σχέση για εκείνον είναι εκείνη που θα βασίζεται στη φιλία και την απόλυτη εμπιστοσύνη.

Για τη σύζυγό του, Καίτη Γαρμπή, ο Διονύσης Σχοινάς έχει δηλώσει ότι νιώθει «ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου» που βρέθηκε στον δρόμο του, χαρακτήρισε τη σχέση τους «αδερφική» και αποκάλυψε ότι η γνωριμία τους ήταν καρμική, λέγοντας: «Με το που βρέθηκα με την Καίτη Γαρμπή, είπα «θα πεθάνουμε μαζί».

Η εκκρηκτική Ιταλίδα ηθοποιός και επιτομή της θηλυκότητας, Μόνικα Μπελούτσι, είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της τη σχέση της με τον χρόνο, λεγοντας: «Όσο περισσότερο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς ότι το σημαντικότερο στη ζωή είναι η οικογένεια, οι φίλοι, το να δίνεις και να παίρνεις αγάπη».

Ενώ για τη σχέση της με τον χρόνο, είχε σχολιάσει ότι: «Λέω στον εαυτό μου ότι είναι ανώφελο να πηγαίνω ενάντια σε κάτι που είναι πιο ισχυρό από εμένα. Και αν ο χρόνος περνάει σημαίνει ότι είσαι τυχερός που είσαι ακόμα εδώ...»

Η ριάλιτι σταρ και επιχειρηματίας, Κιμ Καρντάσιαν, είναι μητέρα τεσσάρων παδιών, τα οποία απέκτησε με τον Κάνιε Γουέστ, με τον οποίο χώρισε το 2022.

Όπως αποκάλυψε η Κιμ, η κόρη της, Νορθ, έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα στηρίγματά της, παίζοντας πολλές φορές έναν πιο ώριμο ρόλο μέσα στην οικογένεια: «Έχει μια ενέργεια που με κάνει να νιώθω σιγουριά και υποστήριξη. Μερικές φορές είναι σαν να αλλάζουν οι ρόλοι μας – με κάνει να γελάω, μου δίνει κουράγιο και με ενθαρρύνει όταν το χρειάζομαι. Δεν περίμενα ποτέ πως το παιδί μου θα με βοηθούσε τόσο πολύ να σταθώ στα πόδια μου».

Ο σταρ του Χόλιγουντ, Ματ Ντέιμον, ο οποίος βρέθηκε πριν από λίγους μήνες στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια», δηλώνει φαν της χώρας μας και ότι: «Νιώθω θαυμάσια στην Ελλάδα, μου αρέσει πολύ».

Ο Ντέιμον έχει τρεις κόρες με τη γυναίκα του, Λουτσιάνα Μπαρόζο, και μια θετή κόρη. Έχει πει στο παρελθόν ότι η οικογένειά του έχει έναν κανόνα, να μην μένει χωριστά για περισσότερες από δύο εβδομάδες κάθε φορά.

H βραβευμένη με όσκαρ ηθοποιός, Γκουίνεθ Πάλτροου, για χρόνια ήταν συνώνυμο της καλής, ποιοτικής ζωής, της υγιεινής διατροφής και όλων εκείνων που προσφέρουν διαύγεια και αντιγήρανση.

Παρόλα αυτά, πριν από καιρό αποκάλυψε ότι κατανάλωνε αλκοόλ κάθε βράδυ, για να μπορέσει να ηρεμήσει και να καταφέρει να κοιμηθεί: «Τα συμπτώματά μου ήταν εντελώς εκτός ελέγχου. Ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά παρατήρησα την αιτιώδη συνάφεια με αυτόν τον τρόπο».

Και συνέχισε λέγοντας: «...Ξάπλωνα στο κρεβάτι και σκεφτόμουν κάθε λάθος που έχω κάνει ποτέ, τα συναισθήματα κάθε ανθρώπου που έχω πληγώσει ποτέ, όπως και κάθε κακό, ξέρετε. Και θα έμενα ξύπνια για έξι ώρες. Ήταν τρελό».