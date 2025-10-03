Αυστραλία: Θρίλερ με την εξαφάνιση του 4χρονου Γκας - Βρέθηκε μια πατημασιά

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 4χρονου Όγκας «Γκας» Λαμόντ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το περασμένο Σάββατο από το αγρόκτημα των παππούδων του, στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει έως τώρα καρπούς και η επιχείρηση περνά πλέον σε φάση ανεύρεσης κι όχι διάσωσης.

Παρά την τεράστια κινητοποίηση το μοναδικό ίχνος που βρέθηκε ήταν μια πατημασιά, 500 μέτρα από το σπίτι των παππούδων τους.

Η αστυνομία βρήκε μόνο μια πατημασιά κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον μικρό Γκας

«Το μοτίβο είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που φορούσε ο Γκας όταν χάθηκε», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Μαρκ Σίρους.

Ο 4χρονος όταν εξαφανίστηκε φορούσε ένα γκρι καπέλο με φαρδύ γείσο, μπλε μπλούζα με σχέδιο από την ταινία «Εγώ ο Απαισιότατος», ανοιχτό γκρι παντελόνι και μπότες.

Χθες, η οικογένειά του έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του.

Ο 4χρονος Γκας που εξαφανίστηκε από το αγρόκτημα των παππούδων του

«Η απουσία του Γκας μάς έχει συγκλονίσει. Η καρδιά μας πονά, αλλά ελπίζουμε να βρεθεί και να γυρίσει πίσω με ασφάλεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια, την οποία διάβασε στα μέσα οικογενειακός φίλος.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός διευθυντής, οι πιθανότητες επιβίωσης πλέον μειώνονται δραματικά για τον μικρό Γκας που είναι χωρίς τροφή, νερό ή καταφύγιο από το περασμένο Σάββατο.

«Ένα τετράχρονο παιδί δεν εξαφανίζεται στον αέρα, πρέπει να είναι κάπου. Ελπίζουμε να τα καταφέρνει ακόμη, αλλά μιλάμε πλέον για ανεύρεση. Έχουν περάσει πάνω από 100 ώρες, έξι ημέρες στην ύπαιθρο είναι πάρα πολλές», είπε.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση για την ανεύρεση του 4χρονου Γκας

Στις έρευνες συμμετέχουν δύτες, οι οποίοι ψάχνουν σε δεξαμενές και φράγματα, ενώ χρησιμοποιούνται θερμικές κάμερες, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, drones και οχήματα παντός εδάφους.

Το ενδεχόμενο της απαγωγής δε θεωρείται πιθανό, καθώς η περιοχή, που είναι αρκετά απομονωμένη, διασχίζεται μόνο από κτηνοτρόφους.

«Είναι ασυνήθιστο να απομακρυνθεί γιατί συνήθως μένει κοντά. Είναι ήσυχο παιδί, αλλά και τολμηρό. Παρ’ όλα αυτά, η απομάκρυνσή του είναι ασυνήθιστη», συνέχισε ο αστυνομικός διευθυντής.

Και ο στρατός συμμετέχει στις έρευνες για την ανεύρεση του Γκας

Πάντως, ο Μάικλ Άτκινσον, πρώην πιλότος δήλωσε πως ο Γκας μπορεί να είναι ζωντανός.

«Τα παιδιά της υπαίθρου είναι πιο ανθεκτικά. Έχει καπέλο, που τον προστατεύει. Η εποχή είναι καλή, ούτε πολλή ζέστη ούτε πολύ κρύο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι άνθρωποι έχουν επιβιώσει χωρίς νερό για περισσότερες ημέρες. Ζήτησε, μάλιστα, συνέχιση των εναέριων ερευνών, καθώς το παιδί μπορεί να κρύβεται κάτω από θάμνους.

Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν φόβους ότι μπορεί να έπεσε σε κάποιο από τα δεκάδες παλιά φρεάτια ή ορυχεία που υπάρχουν στην περιοχή από τον 19ο αιώνα. Πολλά από αυτά είναι αόρατα ακόμη και σε ενήλικες, πόσο μάλλον σε ένα παιδί.

Η έρευνα συνεχίζεται σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εξαφάνισης, ενώ το σπίτι έχει ήδη ερευνηθεί τρεις φορές. «Ελπίζουμε να βρούμε ένα στοιχείο, ίσως ένα καπέλο ή κάτι που θα μας δείξει την κατεύθυνση», είπε ο Σίρους.

Η αστυνομία ζητά από όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το Crime Stoppers.