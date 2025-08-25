Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του

Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων

Περισσότερα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του Τούρκου επιχειρηματία, που αγνοούταν από τις 4 Αυγούστου, όταν απέπλευσε μόνος του από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο.

Άφαντος ο Τούρκος επιχειρηματίας: Ο γάμος του με Ελληνίδα

Η σορός του συνιδρυτή της Mazu Yachts, Χαλίτ Γιουκάι, μετά από 19 ημέρες ερευνών, εντοπίστηκε από ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο ρομπότ στη Θάλασσα του Μαρμαρά, σε βάθος 68 μέτρων. 

Τα συντρίμμια του σκάφους του Graywolf, με το οποίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι προς τη Μύκονο, βρέθηκαν λίγο αργότερα.

 

 

Το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ, σε γραπτή δήλωση, επιβεβαίωσε την είδηση της ανεύρεσης της σορού του: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας που διεξήγαγαν η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος, η Διεύθυνση Λιμένων και η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Παράκτιων Περιοχών, στις 23 Αυγούστου περίπου στις 7:00 μ.μ., ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στο Χαλίτ Γιουκάι».

Η σορός του Χαλίτ Γιουκάι εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του

Η σορός του Χαλίτ Γιουκάι θα γίνει με τη χρήση ειδικού συστήματος «ανελκυστήρα», ώστε να μην προκληθεί περαιτέρω φθορά.

Το χρονικό της εξαφάνισης του Χαλίτ Γιουκάι

Ο 43χρονος επιχειρηματίας ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Γιάλοβα (νοτιοδυτική Τουρκία) με προορισμό τη Μύκονο, αλλά δεν έφτασε ποτέ.

Στις 23:40 το βράδυ της Δευτέρας 4 Αυγούστου, οι συγγενείς του ενημέρωσαν την τουρκική ακτοφυλακή.

Το μεσημέρι της Τρίτης, πλήρωμα εμπορικού σκάφους εντόπισε συντρίμμια της θαλαμηγού του.

Έκτοτε, οι έρευνες για τον εντοπισμό του ήταν σε εξέλιξη. Σε αυτές συμμετείχαν δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής.

Ο Χαλίτ Γιουκάι ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα

Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Μαρμαρά μετέφερε το ναυάγιο στο νησί Εκινλίκ για εξέταση.

Η προσοχή στράφηκε στο φορτηγό πλοίο Arel 7, που θεωρείται ύποπτο για σύγκρουση με το γιοτ του Γιουκάι. Ο καπετάνιος, C.T., αρχικά συνελήφθη με την κατηγορία της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια», αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όμως συνελήφθη ξανά στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από έφεση της εισαγγελίας.

Ποιος ήταν ο Χαλίτ Γιουκάι - Ο γάμος με Ελληνίδα

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1982.

Ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της εταιρίας κατασκευής γιοτ Mazu Yachts, που ιδρύθηκε το 2011.

Η εταιρία είναι ιδιαίτερα γνωστή στην Τουρκία, δίνοντας έμφαση στον καινοτόμο σχεδιασμό και την τεχνολογία.

Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: «Σχεδίασα το πρώτο μου έργο, ένα σκάφος περίπου 18 μέτρων, και στάθηκα τυχερός να το πουλήσω από το πρώτο σχέδιο. Έτσι ξεκίνησαν όλα».

Ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα, η οποία εργάζεται στην εταιρία του ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ & Δημοσίων Σχέσεων και έχουν μαζί ένα παιδί.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΤΟΥΡΚΟΣ
 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
 |
ΧΑΛΙΤ ΓΙΟΥΚΑΙ
