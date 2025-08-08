Άφαντος ο Τούρκος επιχειρηματίας: Ο γάμος του με Ελληνίδα

Ο ρόλος καπετάνιου, ο οποίος συνελήφθη

08.08.25 , 10:00 Άφαντος ο Τούρκος επιχειρηματίας: Ο γάμος του με Ελληνίδα
Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του 43χρονου Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ του Σαββάτου, όταν και αναχώρησε με τη θαλαμηγό του Graywolf από τη Γιάλοβα για τη Μύκονο

Θρίλερ με Τούρκο επιχειρηματία: Βρέθηκε διαλυμένη η θαλαμηγός του

Η θαλαμηγός του επιχειρηματία εντοπίστηκε από την τουρκική ακτοφυλακή κατεστραμμένη και μισοβυθισμένη ανοιχτά της Προκόννησου, νησί του Μαρμαρά, ανοιχτά της Προποντίδας. 

Χαλίτ Γιουκάι: Συνελήφθη καπετάνιος φορτηγού πλοίου

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ, το τουρκικό Λιμενικό συνέλαβε τον καπετάνιο φορτηγού πλοίο σε σχέση με την υπόθεση της εξαφάνισης του Γιουκάι και την Πέμπτη αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους. 

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι αγνοείται από το περασμένο Σάββατο

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο καπετάνιος με τα αρχικά C.T. φέρεται να είπε στους Λιμενικούς ότι γύρω στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου είχε κατέβει για φαγητό και ξαφνικά ένιωσε μια δόνηση, χωρίς να καταλάβει τι είχε συμβεί. Βγήκε στη Γέφυρα και είδε μπροστά του δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά. 

«Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου. Είδα κάτι σαν κομμάτια ξύλου. Πέρασα από τη μέση, αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο. Δεν ένιωθα άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα μια σωσίβια λέμβο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σχέση με μένα (το πλοίο μου), συνέχισα το ταξίδι μου», φέρεται να κατέθεσε.

Ο Χαλίτ Γιουκάι είναι παντρεμένος με Ελληνίδα κι έχουν ένα παιδάκι

Στη συνέχεια επικοινώνησε με εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του εξήγησε την κατάστασή. Εκείνος του είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με το πλοίο και συνέχισε κανονικά το ταξίδι του. 

«Κανονικά, όταν συναντάς μια τέτοια κατάσταση, ειδοποιείς την ακτοφυλακή. Αλλά στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μπροστά μου υπήρχαν δύο ή τρία πλοία. Δεν είδα ούτε υποψιάστηκα ότι ήταν σκάφος, επειδή ήταν ακυβέρνητο στη μέση της θάλασσας και δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Δεν υπήρξε σύγκρουση. Θα ακούγαμε τον θόρυβο, θα το είχαμε παρατηρήσει», φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε.

Χαλίτ Γιουκάι: Ο γάμος του με Ελληνίδα

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 1982. Είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας κατασκευής γιοτ Mazu Yachts. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 και είναι πολύ γνωστή στην Τουρκία, καθώς δίνει έμφαση στον σχεδιασμό των σκαφών αναψυχής και στην τεχνολογία. 

Ο Χαλίτι Γιουκάι με τη σύζυγό του

«Σχεδίασα το πρώτο μου έργο, ένα σκάφος ύψους περίπου 18 μέτρων, και είχα την τύχη να το πουλήσω από το πρώτο σχέδιο. Έτσι ξεκίνησαν όλα», είχε πει 43χρονος σε συνέντευξή του.

Η σχέση του με την Ελλάδα φαίνεται να μην περιορίζεται στα ταξίδια, καθώς σύμφωνα με την TRT Haber, o 43χρονος είναι παντρεμένος με μία Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί.

 Η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο για την τύχη του Τούρκου επιχειρηματία, Χαλίτ Γιουκάι

Χαλίτ Γιουκάι: Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο 43χρονος ξεκίνησε από τη Γιάλοβα στη νοτιοδυτική Τουρκία για τη Μύκονο, όμως δεν έφτασε ποτέ. Οι συγγενείς του ενημέρωσαν την τουρκική ακτοφυλακή στις 23:40 το βράδυ της Δευτέρας και το μεσημέρι της Τρίτης το πλήρωμα εμπορικού σκάφους εντόπισε συντρίμμια της θαλαμηγού του. 

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του Τούρκου επιχειρηματία συμμετείχαν δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής, χωρίς, όμως, κάποιο αποτέλεσμα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
