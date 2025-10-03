Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας βρέθηκαν ξανά οι δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα με αφορμή την εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, η εκπομπή Happy Day στον Alpha σχολίασε εκτενώς όσα είπε ο παρουσιαστής μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο Δημήτρης Παπανώτας, παίρνοντας θέση, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και πάμε στην ενότητα ξυδάκι και καλή καρδιά. Ο Λιάγκας μοιράζει ξυδάκια ενώ θα έπρεπε να πιει τρία μπουκάλια ο ίδιος;»

Λίγο αργότερα, πρόσθεσε: «Αυτό που μου κλώτσησε είναι που είπε ότι “είμαστε εδώ για τον Μαζωνάκη και όχι για άλλες ερωτήσεις”. Είναι πρακτική όλων των εκπομπών, όλων των δημοσιογράφων – ακόμη και των δικών του – να ρωτούν για περισσότερα θέματα όταν υπάρχει κοινή λήψη».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε πάντως να χαμηλώσει τους τόνους, λέγοντας: «Αντί να του πεις ευχαριστώ που σου έκανε χάρη να σου πει το ρεπορτάζ για τον Μαζωνάκη, και δεν το κράτησε για την εκπομπή του, θα βγεις και από πάνω; Καλά έκανε και σου την είπε, καλά έκανε!».

«Εντάξει μωρέ φίλοι είμαστε! Είμαστε φίλοι από παιδιά. Τον είχα στο δελτίο, έκανε κοινοβουλευτικό και ήταν πιτσιρικάκι», αποκρίθηκε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Λιάγκας: «Ξύδι και καλή καρδιά»

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου, όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Γιώργο Λιάγκα για διάφορα θέματα και εκείνος απάντησε: «Εδώ σήμερα είμαστε για τον Γιώργο», εννοώντας τον Μαζωνάκη.

Την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη, το Happy Day προέβαλε το σχετικό βίντεο με τον Δημήτρη Παπανώτα να σχολιάζει καυστικά:

«Ο Λιάγκας, που δηλώνει ότι δε μιλάει στις κάμερες… Μα έχεις εκπομπή και ζητάς από όλους δήλωση στις κάμερες κι εσύ δε μιλάς; Εσύ τι είσαι; Ο υπεράνω;».

Την ίδια ημέρα ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε την απάντησή του μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Από επιλογή δε μιλάω σε κάμερες, μιλάω σπάνια. Δεν έχω καμία υποχρέωση να δώσω περισσότερα. Εχθές ήμουν φορτισμένος, βγήκα, μίλησα για τον Γιώργο και κάποιοι δεν το σεβάστηκαν. Όλοι κρινόμαστε από την πορεία μας. Ξύδι και καλή καρδιά».