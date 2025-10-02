Γιώργος Λιάγκας: «Έκλαψε πολύ στο καμαρίνι ο Γιώργος Μαζωνάκης»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό μετά την πρόσφατη περιπέτεια με τον εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική «Δρομοκαΐτειο» και τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος του Φοίβου Δεληβοριά στην παράσταση «Η ταράτσα του Φοίβου» στο θέατρο Άλσος το βράδυ της Τετάρτης.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην καλλιτεχνική βραδιά, μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος έκανε δηλώσεις και στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Κατ’ εξαίρεση μόνο θέλω να πω δυο λόγια, επιτρέψτε μου, επειδή μπήκα στο καμαρίνι και μίλησα με τον Γιώργο πολύ ώρα. Με τον Γιώργο είμαστε πολύ καλοί φίλοι, και είναι στην καλύτερη κατάσταση που τον έχω δει ποτέ. Είναι τέλεια και έχει αντέξει όλη αυτή τη δοκιμασία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μου είπε ότι όλη αυτή η ιστορία τον αναγέννησε», είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ενώ απέφυγε να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις.

Γιώργος Μαζωνάκης - Γιώργος Λιάγκας / Φωτογραφία: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του «Το Πρωινό» για τη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Θα σας πω όσα μου έδωσε την άδεια ο ίδιος»

Ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα το πρωί μέσα από την εκπομπή του μίλησε για την κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε με τον τραγουδιστή στο καμαρίνι του, και αποκάλυψε το παρασκήνιο της συνάντησής τους.

«Επιτρέψτε μου να πω κάτι το οποίο θα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Χθες είχα τη χαρά και την τύχη να μας έχει καλέσει εκεί ο κύριος Μαροσούλης, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Φοίβος Δεληβοριάς να παραστούμε στην βραδιά που έγινε την εκπληκτική βραδιά της Ταράτσας του Φοίβου με καλεσμένο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πήγα στο καμαρίνι του Γιώργου. Ήμασταν απ' έξω, πολλοί άνθρωποι και είπε ο Γιώργος "αφήστε τον Γιώργο να μπει μέσα" όταν έμαθε ότι είμαστε εκεί. Εγώ λέω να μπουν και τα παιδιά (από το Πρωινό). Λέει "όχι, σε θέλω μόνο σου". Και κάθισε η Δέσποινα, ο Πάνος απ' έξω και οι άλλοι άνθρωποι εκεί και μπήκα μόνος μου στο καμαρίνι με τον Γιώργο.

Κάθισα μισή ώρα. Είναι φίλος μου ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχω κάνει πολλή παρέα με τον Γιώργο. Μπάνια μαζί, φαγητά σε ταβέρνα κάτω στη Βουλιαγμένη μαζί. Όταν τραγουδούσε στα μπουζούκια πήγαινα πάντα τρεις-τέσσερις φορές το χρόνο και καθόμασταν στο καμαρίνι μέσα μαζί και γελάγαμε, λέγαμε βλακείες γιατί είχε πολύ χιούμορ ο Γιώργος.

Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα είχαμε μιλήσει με μηνύματα. Μου απαντούσε κατευθείαν βέβαια και είχα κάποια πληροφόρηση που σας τη μετέφερα. Από ντροπή και συστολή καμιά φορά ξέρετε, ντρέπεσαι σε μια δύσκολη κατάσταση να πάρεις τον άλλο τηλέφωνο.

Του το είπα και χθες. Δεν ήθελα μια επικοινωνία δικιά μου με τον Γιώργο να εκληφθεί από τον Γιώργο ως μια προσπάθειά μου να του πάρω συνέντευξη. Γιατί όταν ο άλλος περνάει τη μαυρίλα του τη δύσκολη στιγμή του, το χειρότερο που θέλει από έναν φίλο του, που είναι δημοσιογράφος και παρουσιαστής, είναι να του πει "δώσ' μου μια συνέντευξη". Αν θέλει να του πάρω συνέντευξη θα μου το πει μόνος του.

Άρα λοιπόν για να μην εκληφθεί ως προσπάθεια απόσπασης συνέντευξης, όλο αυτό το διάστημα του έστελνα μηνύματα. Χθες λοιπόν με φώναξε μόνος του στο καμαρίνι και μείναμε μισή ώρα μόνοι μας. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα, έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω όσα μου έδωσε την άδεια ο ίδιος να πω. Όσα πρέπει να πω και κάποια πράγματα τα κρατάω για μένα και για αυτόν. Και για τη δικαιοσύνη όταν κληθεί να μιλήσει και στη δικαιοσύνη ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν θα μπω εγώ στο κομμάτι αυτό. Αυτό ας το λύσει ο Γιώργος με την οικογένειά του και τα δικαστήρια. Θα σας πω άλλα πράγματα για τον Γιώργο σήμερα που μου έδωσε την άδεια να πω.

Λοιπόν, αυτό θα γίνει στην πορεία της εκπομπής. Το βλέπετε εδώ, βλέπετε και τη σχέση μας, είμαστε αγκαλιά. Έκλαψε πολύ στο καμαρίνι χθες ο Γιώργος Μαζωνάκης την ώρα που ήμασταν μαζί. Έκλαψε πολύ και θα σας πω τον λόγο που έκλαψε.

Δεν μου αρέσει να λέω αποκλειστικό ρεπορτάζ. Ξέρετε τι γίνεται, τι ρεπορτάζ. Σε μια προσωπική στιγμή που είχαμε με τον Γιώργο και ένα μικρό κομμάτι αυτής της στιγμής θα το δημοσιοποιήσω σήμερα σε εσάς τους τηλεθεατές αυτής της εκπομπής. Το άλλο το κρατάω στην καρδιά μου, εγώ και ο Γιώργος», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε: «Τον έχει στεναχωρήσει πολύ ο χαμός της Αρίθας, πέθανε από παγκρεατίτιδα. Την είχε πάει σε ένα νοσοκομείο ζώων. Έμενε το σκυλί μέσα, την επισκεπτόταν δύο φορές την ημέρα. Το βράδυ χτυπάει το τηλέφωνο από δύο γιατρούς και του είπαν ότι το σκυλί πέθανε τελικά. Του είπαν μην έρθεις και δεν πήγε. Πήγε την επόμενη μέρα για να γίνει η ταφή του σκύλου. Κάποια στιγμή ενώ ήμασταν μόνοι μας μέσα, του είπαν ότι ήθελαν να μπουν οι γιατροί της Αρίθας. Κρατούσαν τυλιγμένο κάτι, του είπαν “σου φέραμε ένα δώρο”. Το ανοίγει, ήταν ένα κάδρο και είχε σαν μια πλαστελίνη και πάνω ήταν το ποδαράκι της Αρίθας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξέσπασε σε λυγμούς και έκλαιγε σαν μικρό παιδί.

Όταν οι κτηνίατροι του έδωσαν το κάδρο που ήταν το αποτύπωμα του σκυλιού, ο Γιώργος ξέσπασε σε λυγμούς, δεν μπορούσε να συνέλθει. Το πήρε αγκαλιά, κλάψαμε πολύ και μου ανοίχτηκε. Μου είπε κάποια πράγματα για την οικογένειά του που θα τα κρατήσω για εμένα! Μου είπε ότι «Γιώργο δεν ξέρω πού βρήκα τη δύναμη και άντεξα και βγήκα πιο δυνατός από όλο αυτό». Δεν τον έβαλα καθόλου στο κομμάτι πόσα λεφτά του έφαγαν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι απογοητευμένος! Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι μόνος του! Περνάει κλεισμένος στο σπίτι του ώρες μόνος του».

Γιώργος Μαζωνάκης - Γιώργος Λιάγκας στο θέατρο Άλσος/ Φωτογραφία: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ