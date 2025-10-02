Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Μαζί στη συναυλία Δεληβοριά - Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν! Μάλιστα, όσο περνάει ο καιρός, πυκνώνουν οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους.

Το ζευγάρι παρακολούθησε τη μουσική παράσταση του Φοίβου Δεληβοριά με special guest τον Γιώργο Μαζωνάκη και στο τέλος της βραδιάς αποχώρησαν μαζί από το θέατρο Άλσος. Στην παρέα τους ήταν ο Πάνος Κατσαρίδης και η Δέσποινα Καμπούρη, που φέτος έχουν ενταχθεί στην ομάδα του Πρωινού.

Γιώργος Λιάγκας: Βραδινή έξοδος με τη Μαρία Αντωνά στη συναυλία Δεληβοριά - Μαζωνάκη στο Άλσος / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Ο παρουσιαστής του ANT1 βρέθηκε στα καμαρίνια και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με τον γνωστό τραγουδιστή και κριτή του «The Voice».

Ο Γιώργος Λιάγκας με τον Γιώργο Μαζωνάκη / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Στην πρώτη του live εμφάνιση μετά τη νοσηλεία του Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες του, ενώ το κοινό τον απόλαυσε και σε ντουέτο με τον Φοίβο Δεληβοριά.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ταξίδι εξπρές στη Βενετία

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά υποδέχτηκαν το φθινόπωρο στη Βενετία. Οι δυο τους πέρασαν ένα ρομαντικό διήμερο στην πόλη των ερωτευμένων με τα στενά δρομάκια και τα φημισμένα κανάλια.

Το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού τους ήταν πλούσιο σε τοπία και ιταλικά πιάτα. Κρατώνας από την αρχή της σχέσης του χαμηλό προφίλ, επέλεξαν να μη μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media κοινές τους φωτογραφίες.