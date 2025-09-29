Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία

Το βίντεο που πόσταρε η Μαρία Αντωνά από τη Βενετία

Στη Βενετία πέρασαν το Σαββατοκύριακο ο Γιώργος Λιάγκας κι η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά.

Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με φόντο τα διάσημα κανάλια

Με την τηλεοπτική σεζόν να έχει ξεκινήσει κι επίσημα, ο παρουσιαστής του Πρωινού αποφάσισε να κάνει μια ρομαντική απόδραση με την αγαπημένη του.

Το ζευγάρι κρατάει χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, γι' αυτό κι αποφεύγει τα κοινά ενσταντανέ και τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης. Έτσι, η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε μερικές πιο ουδέτερες φωτογραφίες από το ταξίδι τους στην πόλη των Δόγηδων.

Όπως βλέπουμε από τις αναρτήσεις της, οι δυο τους απόλαυσαν βόλτες με τη γόνδολα, που είναι σήμα κατατεθέν της Βενετίας, γεύτηκαν την ιταλική κουζίνα και φωτογραφήθηκαν με φόντο γραφικά σημεία της πόλης.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά

Μπορεί να μη διατυμπανίζουν την ευτυχία τους, ωστόσο το μέρος που επέλεξαν να περάσουν στιγμές χαλάρωσης, αποτελεί κορυφαίος προορισμός για τους ερωτευμένους.