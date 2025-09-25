Γιώργος Λιάγκας: Η on air εξομολόγηση για την εγκατάλειψη απ' τη μητέρα του

Ο Γιώργος Λιάγκας συμμετείχε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών, με αφορμή την υπόθεση της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη που ξέσπασε γιατί η κόρη της έγινε μοναχή χωρίς να την ενημερώσει.

Όμως η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή, όταν ο ίδιος ο παρουσιαστής προχώρησε σε μια προσωπική και συγκινητική εξομολόγηση για τα παιδικά του χρόνια. Με ειλικρίνεια μίλησε για τις εμπειρίες εγκατάλειψης που βίωσε και τις αμφιβολίες που τον σημάδεψαν.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που σε εγκαταλείπουν άνθρωποι και αναρωτιέσαι τι μπορεί να έκανες λάθος. Ψάχνοντας μέσα μου συνειδητοποίησα ότι δεν έφταιγα εγώ. Δεν υπήρχε κάποιο λάθος από πλευράς μου. Είναι σκληρό να κατηγορούμε τα παιδιά ή τους γονείς για επιλογές που δεν καταλαβαίνουμε. Η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να έχει κάποιος είναι η συγχώρεση. Μαγκιά δεν είναι να κρατάς κακία, αλλά να συγχωρείς. Η συγχώρεση ελευθερώνει. Όποιος συγχωρεί, είναι ο πραγματικός δυνατός. Και ακόμα κι αν κάποιος αποφασίσει να μονάσει, να απομακρυνθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι τον ξεγράφεις από τη ζωή σου».



Θυμίζουμε πως ο Γιώργος Λιάγκας είχε μιλήσει στο «Ενώπιος Ενωπίω» για τις ανύπαρκτες σχέσεις με τη μητέρα του. «Εγώ είμαι ένα παιδί χωρισμένων γονιών. Κι ένα παιδί άσχημα χωρισμένων γονιών. Στα πρώτα χρόνια έμεινα με τη μητέρα μου. Χώρισαν με σύγκρουση. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Πολλά ζευγάρια χωρίζουν με σύγκρουση. Το θέμα είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια η μητέρα μου εξαφανίστηκε από τη ζωή μου. Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, η οποία δεν ξέρω αν κλείνει ποτέ. Όταν μία μάνα ή ένας πατέρας, κυρίως η μάνα όμως, φεύγει για πολλά χρόνια βίαια από τη ζωή ενός παιδιού, όταν κάποια στιγμή εσύ καλείσαι επειδή δεν γίνεται διαφορετικά να χωρίσεις από τον άνθρωπό σου, το θεωρείς αφενός μια μεγάλη αποτυχία και δεύτερον το σκέφτεσαι διπλά, τριπλά, τετραπλά μέχρι να πάρεις την οριστική απόφαση».

