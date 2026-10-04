Aποκάλυψη Star: O ΙΣΑ ηξερε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από το 2025

Αγοράσθηκε τον Απρίλιο του 2022 αλλά ο ΙΣΑ δεν το… βρήκε!

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Aποκάλυψη Star: O ΙΣΑ ηξερε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκαλύφθηκε έγγραφο που δείχνει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) γνώριζε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από το 2025.
  • Η γιατρός της Καρνεάδου είχε στείλει έγγραφο συμμόρφωσης στον ΙΣΑ πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Το έγγραφο περιλάμβανε τιμολόγια για το μηχάνημα INUSpheresis αξίας 35.000 ευρώ και φίλτρα του.
  • Ο ΙΣΑ δεν είχε πραγματοποιήσει έλεγχο παρά την ύπαρξη του τιμολογίου για ένα χρόνο.
  • Ο θάνατος του Μαζωνάκη πρόλαβε προγραμματισμένο έλεγχο από τον ΙΣΑ.

Ένα ντοκουμέντο που θα συζητηθεί και αφορά στη γιατρό της Καρνεάδου που εμπλέκεται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη όπως και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο αστυνομικός συντάκτης Αλέξανδρος Γύγος.  Οι ελεγκτές είχαν πει ότι η κατηγορούμενοι έκρυβαν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και οι ίδιοι δεν τα είχαν δει ποτέ.

Καρέ - καρέ το χρονικό με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη

Το έγγραφο όμως που αποκαλύπτει το Star αλλάζει πολλά, καθώς αποδεικνύεται ότι το  αλαλούμ με τους ελέγχους του ΙΣΑ στους ιατρούς της Καρνεάδου συνεχίζεται. 

Το ντοκουμέντο που αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το ντοκουμέντο που αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star 

Το έγγραφο που στέλνει η κατηγορούμενη γιατρός στον ΙΣΑ, αποστέλλεται έναν ολόκληρο χρόνο πριν πεθάνει ο Μαζωνάκης. Το έγγραφο αυτό είναι απάντηση της γιατρού του Κολωνακίου σε συστάσεις, μετά από έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου που είχε γίνει. Απάντηση συμμόρφωσης σε παρατυπίες που είχαν εντοπίσει στους ελέγχους τα κλιμάκια, δηλαδή τα κλιμάκια που δεν είχαν δει ποτέ τα μηχανήματα! 

Μαζωνάκης: Η έγγραφη απάντηση του ΙΣΑ στην Εισαγγελία για τους ελέγχους

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος του Star,  σε αυτό προσκομίζει τιμολόγια και το σημαντικό, στο νο 4 «επικουρικά προσαρτήματα -συσκευές με τιμολόγια αγοράς και πιστοποιητικα CE προς δήλωση», τα οποία προσαρτώνται στην ήδη δηλωθείσα και εγκεκριμένη συσκευή οζονοθεραπείας. 


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Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος INUSpheresis και συνοδευτικών φίλτρων από το 2025

Το «κερασάκι» όμως, όπως ανέφερε ο Α. Γύγος είναι το τιμολόγιο που επισυνάπτουν, του πρώτου μηχανήματος INUSpheresis αγορασμένο κι άρα λειτουργικό στο ιατρείο από τον Απρίλιο του 2022, αξίας 35.000 ευρώ!  Κι όχι μόνο αυτό αλλά στο τιμολόγιο  αναφέρεται και αγορά φίλτρου του μηχανήματος.

Έγγραφο στον ΙΣΑ και για την αγορά φίλτρων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Έγγραφο στον ΙΣΑ και για την αγορά φίλτρων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης  

Ο ΙΣΑ λοιπόν έχει στα χέρια του τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος INUSpheresis και συνοδευτικών φίλτρων από το 2025! 

Το  κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είχε  αποκαλύψει κι άλλο τιμολόγιο τον Ιούλιο του 2026 που με «πονηρό»  τρόπο προσπαθούσαν οι δυο γιατροί να περάσουν στον ΙΣΑ και τότε η απάντηση ήταν ότι το είχαν εντοπίσει και είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά τους πρόλαβε ο θάνατος του Μαζωνάκη.

Το τιμολόγιο που τους προσκόμισαν το 2025 δεν το είδαν; Επί ένα χρόνο ο ΙΣΑ είχε στα χέρια του τιμολόγιο του μηχανήματος και τι έκανε; Όπως φαίνεται έμεινε στις καλένδες» κατέληξε στο ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος του Star.  

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ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
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