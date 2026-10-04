Το MINI Cooper S σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά χρώματα

Το 5θυρο MINI Cooper S συνδυάζει τη χαρακτηριστική διασκεδαστική οδήγηση της MINI με ακόμη μεγαλύτερη λειτουργικότητα και πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Σε Nanuq White, το compact πεντάθυρο μοντέλο αναδεικνύει με ξεχωριστό τρόπο τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της οικογένειας MINI: λιτή, δυναμική και αναγνωρίσιμη με την πρώτη ματιά.
Με πέντε πόρτες, πέντε καθίσματα και έναν πρακτικό χώρο αποσκευών, το 5θυρο MINI Cooper S διατηρεί την ευελιξία του, προσφέροντας παράλληλα περισσότερο χώρο για εκδρομές του Σαββατοκύριακου, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και ό,τι προκύψει στην πορεία.
Ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας των 150 kW/204 hp προσφέρει σπορ επιδόσεις, από τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη μέχρι μια σύντομη, αυθόρμητη απόδραση. Η ακρίβεια στον χειρισμό, οι κοντοί πρόβολοι και η γνώριμη οδηγική αίσθηση της MINI κάνουν κάθε διαδρομή με το 5θυρο MINI Cooper S ξεχωριστή.
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