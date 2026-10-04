Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση για τον χωρισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Λίνας Πρίντζου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, αποκάλυψε πως οι δυο τους δεν είναι πια μαζί, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια κοινή πορεία 15 και πλέον ετών.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Αποκάλυψε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής εξομολογήθηκε πως περνά μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στη ζωή του, καθώς πρόσφατα βίωσε και την αιφνίδια απώλεια του πατέρα του.

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι κι αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι… Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει για τον άνθρωπο που ήσουν μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας άναυδη την παρουσιάστρια.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως ανάμεσά τους παραμένει ο αμοιβαίος σεβασμός και η βαθιά αγάπη: «Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για όσα έχουμε περάσει μαζί. Ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί».

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος - Λίνα Πρίντζου: Χωρισμός «βόμβα» για το ζευγάρι

«Η αγάπη δεν δεσμεύει, ελευθερώνει»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίνας Πρίντζου

Λίγο μετά την προβολή της συνέντευξης και την αποκάλυψη του χωρισμού, η Λίνα Πρίντζου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, επιβεβαιώνοντας τα συναισθήματα βαθιάς εκτίμησης και αγάπης που εξακολουθούν να τους συνδέουν.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη, που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί, που η ψυχή μας θέλει. Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία».

Ένας μεγάλος έρωτας που γεννήθηκε στο γκισέ μιας τράπεζας

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα και χαμηλών τόνων ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Η γνωριμία τους πίσω στο 2009 θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας: εκείνη εργαζόταν ως τραπεζικός υπάλληλος κι εκείνος, ως πελάτης, έψαχνε συνεχώς αφορμές για να βρίσκεται κοντά της. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει στο παρελθόν με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Αγόραζα μετοχές απλά και μόνο για να τη βλέπω!».

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές, ο ηθοποιός ένιωσε πως είχε βρει το άλλο του μισό, αποκαλώντας την αργότερα σε συνεντεύξεις του «τη γυναίκα της ζωής μου» και «τον μεγάλο μου έρωτα».

Ο παραμυθένιος γάμος στη Βενετία

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους ήρθε τον Ιούνιο του 2014. Το ζευγάρι επέλεξε να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τα φώτα της δημοσιότητας, ταξιδεύοντας μέχρι τη ρομαντική Βενετία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία σε στενό οικογενειακό κύκλο, με μόλις 25 καλεσμένους.

Όλα αυτά τα χρόνια, τόσο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος όσο και η Λίνα Πρίντζου προστάτευαν συστηματικά την προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και κρατώντας τις ιδιαίτερες στιγμές τους μακριά από τη δημοσιότητα. Ακόμα και τώρα, επιλέγουν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους με την ίδια αξιοπρέπεια και διακριτικότητα που χαρακτήριζε πάντα τη σχέση τους.