Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Τα τρυφερά στιμιότυπα που δημοσίευσε στα social media το πρώην μοντέλο

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός περνούν το πρώτο καλοκαίρι τους ως τετραμελής οικογένεια με τις δίδυμες κόρες τους.
  • Η Άννα μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αποτυπώνοντας όμορφες στιγμές με τα παιδιά της.
  • Εκφράζει τη χαρά και τη συγκίνηση της για την ανάπτυξη των κοριτσιών και τη σημασία αυτών των στιγμών.
  • Αναφέρει ότι αυτό το καλοκαίρι είναι το πιο όμορφο της ζωής της και νιώθει νοσταλγία για την ταχύτητα που περνά ο χρόνος.
  • Ευχαριστεί τον Θεό για την οικογένεια και τις στιγμές που ζει.

Τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές μαζί με τις δίδυμες κόρες τους απόλαυσαν η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός, με τις μικρές να πρωταγωνιστούν στις οικογενειακές καλοκαιρινές φωτογραφίες.  

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το εντυπωσιακό σπίτι τους στις διακοπές

Το ζευγάρι απολαμβάνει μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής του, ενώ για το πρώην μοντέλο το καλοκαίρι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι το πρώτο που περνούν ως τετραμελής οικογένεια. Οι δίδυμες κόρες τους είναι ακόμη πολύ μικρές και κάθε στιγμή μαζί τους είναι ξεχωριστή, κάτι που κάνει την ίδια να θέλει να κρατήσει όσο περισσότερες αναμνήσεις γίνεται από αυτή την όμορφη περίοδο.

Η Άννα Πρέλεβιτς μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες από το φετινό καλοκαίρι, αποτυπώνοντας όμορφες στιγμές με τα παιδιά της. Μέσα από τις τρυφερές εικόνες φαίνεται η χαρά της για τη νέα καθημερινότητά της ως μητέρα, αλλά και η ιδιαίτερη συγκίνηση που νιώθει βλέποντας τις κόρες της να μεγαλώνουν.

Άννα Πρέλεβιτς: Φωτογραφίες από την καθημερινότητα με τις δίδυμες κόρες της

Για εκείνη και το σύζυγό της αυτό το καλοκαίρι με τα παιδιά τους είναι, αναμφίβολα, κάτι που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη τους.

 

 

«Το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής μου! Ούτε κι εγώ ξέρω πόσες φωτογραφίες τράβηξα. Ήδη νιώθω μια γλυκιά νοσταλγία, γιατί οι νεράιδες μας δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο μικρές.

Θα φυλάω αυτές τις στιγμές σαν το πιο πολύτιμο διαμάντι, μέσα στην καρδιά και το μυαλό μου. Ρούφηξα την κάθε στιγμή όσο περισσότερο μπορούσα, όπως προσπαθώ να κάνω πάντα, γιατί ξέρω πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Το πρώτο μας καλοκαίρι οι τέσσερίς μας, το πρώτο καλοκαίρι των κοριτσιών μας… και ένα καλοκαίρι που θα ήθελα να μπορούσα να βάλω για πάντα σε ένα μικρό κουτάκι και να το κρατήσω εκεί.

Ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα για την οικογένεια που μου χάρισε και για όλες αυτές τις στιγμές που κάποτε ονειρευόμουν και σήμερα έχω την ευλογία να ζω», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Πρέλεβιτς.

Άννα Πρέλεβιτς: Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο καλοκαίρι με τις δίδυμες κόρες της:

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Φωτογραφίες: Instagram.com
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