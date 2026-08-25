Η Ήβη Αδάμου κι ο Μιχάλης Κουινέλης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Παρά τη λαμπερή τους πορεία στη μουσική βιομηχανία, οι δυο τους έχουν επιλέξει να μην ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας, καθώς θεωρούν πως η αγάπη τους και η δημιουργία της οικογένειά τους δε χρειάζονται επίσημα χαρτιά για να επιβεβαιωθούν.

Η σχέση τους μετράει περισσότερα από 12 χρόνια, ενώ ο ερχομός της κορούλας τους, Ανατολής-Νεφέλης, το 2018 συμπλήρωσε την ευτυχία τους.

Η οικογένεια Αδάμου-Κουινέλη σε πλήρη απαρτία! /Φωτογραφία Instagram

Όταν το απαιτητικό τους πρόγραμμα με τις συναυλίες και τις εμφανίσεις το επιτρέπει, η οικογένεια φροντίζει να απολαμβάνει ποιοτικό χρόνο μαζί. Πρόσφατα, το ζευγάρι που μένει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, βρέθηκε στην Αθήνα και δείπνησε σε πολυτελές εστιατόριο μαζί με τη μικρούλα.

Ήβη Αδάμου: Η Ανατολή είναι όμορφη σαν τη μαμά της! /Φωτογραφία Instagram

Πριν από λίγες ώρες, η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από τη βραδιά τους στα social media, όπου τη βλέπουμε σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές τόσο με τον Μιχάλη όσο και με τη μικρή Ανατολή.

Η ανάρτηση της Ήβης Αδάμου