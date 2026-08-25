Ήβη Αδάμου: Για δείπνο με τον Μιχάλη Κουινέλη και την κορούλα τους, Ανατολή

Οι τρυφερές πόζες μια ευτυχισμένης οικογένειας!

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής σόουμπιζ.
  • Η σχέση τους διαρκεί πάνω από 12 χρόνια και έχουν μια κόρη, την Ανατολή-Νεφέλη, που γεννήθηκε το 2018.
  • Δεν έχουν παντρευτεί, θεωρώντας ότι η αγάπη τους δεν χρειάζεται επίσημα χαρτιά.
  • Πρόσφατα, η οικογένεια δείπνησε σε πολυτελές εστιατόριο στην Αθήνα.
  • Η Ήβη μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βραδιά στα social media, δείχνοντας τρυφερές στιγμές με την οικογένειά της.

Η Ήβη Αδάμου κι ο Μιχάλης Κουινέλης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Παρά τη λαμπερή τους πορεία στη μουσική βιομηχανία, οι δυο τους έχουν επιλέξει να μην ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας, καθώς θεωρούν πως η αγάπη τους και η δημιουργία της οικογένειά τους δε χρειάζονται επίσημα χαρτιά για να επιβεβαιωθούν.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Ρομαντική απόδραση στο Μιλάνο

Η σχέση τους μετράει περισσότερα από 12 χρόνια, ενώ ο ερχομός της κορούλας τους, Ανατολής-Νεφέλης, το 2018 συμπλήρωσε την ευτυχία τους.

Η οικογένεια Αδάμου-Κουινέλη σε πλήρη απαρτία! 

Η οικογένεια Αδάμου-Κουινέλη σε πλήρη απαρτία! /Φωτογραφία Instagram

Ήβη Αδάμου: Για δείπνο με τον Μιχάλη Κουινέλη και την κορούλα τους, Ανατολή

Όταν το απαιτητικό τους πρόγραμμα με τις συναυλίες και τις εμφανίσεις το επιτρέπει, η οικογένεια φροντίζει να απολαμβάνει ποιοτικό χρόνο μαζί. Πρόσφατα, το ζευγάρι που μένει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, βρέθηκε στην Αθήνα και δείπνησε σε πολυτελές εστιατόριο μαζί με τη μικρούλα

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Ήβη Αδάμου: Η Ανατολή είναι όμορφη σαν τη μαμά της!

Ήβη Αδάμου: Η Ανατολή είναι όμορφη σαν τη μαμά της! /Φωτογραφία Instagram

Πριν από λίγες ώρες, η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από τη βραδιά τους στα social media, όπου τη βλέπουμε σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές τόσο με τον Μιχάλη όσο και με τη μικρή Ανατολή.

Η ανάρτηση της Ήβης Αδάμου
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ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΟΥΪΝΕΛΗ
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