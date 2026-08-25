Ντόλι Πάρτον: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η τραγουδίστρια του «Jolene»

Παγκόσμιος θρήνος για τη «βασίλισσα της κάντρι»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Andres Kudacki)
Ντόλι Πάρτον: Η δραματική ιστορία πίσω από τη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι / ERT (αρχείου)

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Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αμερικανικής μουσικής.

Η Ντόλι Πάρτον αφήνει πίσω της μια καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο. Η Πάρτον είχε αναδειχθεί σε σύμβολο της κάντρι μουσικής, αλλά και σε πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα με παρουσία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το θέατρο και τις επιχειρήσεις.

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Γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Τενεσί, σε μια φτωχή οικογένεια με 12 παιδιά, και μεγάλωσε στην περιοχή των Great Smoky Mountains. Η μουσική μπήκε από νωρίς στη ζωή της και, μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, μετακόμισε στο Νάσβιλ το 1964, αποφασισμένη να κυνηγήσει το όνειρό της. Εκεί άρχισε να γράφει τραγούδια και να εμφανίζεται σε κλαμπ.

Στη δεκαετία του 1970 ήρθαν οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες της, με τραγούδια όπως τα «Jolene», «Coat of Many Colors» και «I Will Always Love You». Το τελευταίο γνώρισε αργότερα τεράστια επιτυχία και μέσα από την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη της σύνθεσης της Πάρτον. Συνολικά, η καλλιτέχνιδα πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες καλλιτέχνιδες στην ιστορία.

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Παράλληλα, η Πάρτον διέγραψε σημαντική πορεία στον κινηματογράφο. Πρωταγωνίστησε στην κωμωδία «9 to 5» το 1980, ενώ ακολούθησαν ταινίες όπως «The Best Little Whorehouse in Texas», «Rhinestone» και «Steel Magnolias». Το «9 to 5» της χάρισε επίσης ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της καριέρας της. Εξίσου σημαντικό υπήρξε το φιλανθρωπικό της έργο. 

Η προσωπική της ζωή σημαδεύτηκε από τον μακροχρόνιο γάμο της με τον Καρλ Ντιν, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1966. Ο Ντιν πέθανε το 2025, έπειτα από σχεδόν έξι δεκαετίες κοινής ζωής. Τον τελευταίο χρόνο η Πάρτον αντιμετώπισε και προβλήματα υγείας, ενώ είχε ακυρώσει τη σχεδιαζόμενη εμφάνισή της στο Λας Βέγκας.

 

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