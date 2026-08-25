Το προσεχές διάστημα αναμένεται η άφιξη αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα. Στο παρασκήνιο, οι προετοιμασίες έχουν «φουντώσει». Το αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της διπλωματικής συντάκτριας, Κατερίνας Τσαμούρη.

Την αρχή θα κάνει η Άλισον Χούκερ. Είναι αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR, θα έρθει στην Αθήνα άμεσα για να προετοιμάσει την άφιξη του Ρούμπιο και τον έκτο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος - ΗΠΑ.

Το πότε θα έρθει ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, θα καθοριστεί μετά τις επαφές της κα Χούκερ και με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, αλλά και τον φόρτο εργασίας του. Πάντως, πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα έρθει.

Το ίδιο κι ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ. Οι πηγές του STAR λένε με βεβαιότητα ότι θα έρθουν ξεχωριστά, ανάλογα με το πρόγραμμά του ο καθένας.