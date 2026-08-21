Πέθανε στα 92 της χρόνια η σύζυγος του Χένρι Κίσινγκερ, Νάνσι

Μια ζωή δίπλα σε μια ιστορική προσωπικότητα

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Evan Agostini)
Πέθανε Στα 92 Της Η Σύζυγος Του Χένρι Κίσινγκερ, Νάνσι
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η Νάνσι Κίσινγκερ σε ηλικία 92 ετών.
  • Η Νάνσι Κίσινγκερ ήταν σύζυγος του πρώην υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ.
  • Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από την οικογένειά της την Πέμπτη 29 Αυγούστου.
  • Η Νάνσι είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ζωή και την καριέρα του Χένρι Κίσινγκερ.
  • Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στους πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους των ΗΠΑ.

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του πρώην υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλοτε συμβούλου εθνικής ασφάλειας Χένρι Κίσινγκερ. Η Νάνσι Κίσινγκερ πέθανε την Πέμπτη 29 Αυγούστου στην κατοικία της στο Σάουθ Κεντ του Κονέκτικατ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στους πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η ίδια είχε διαδραματίσει επί σειρά ετών διακριτό ρόλο δίπλα στον σύζυγό της. Αν και απέφευγε σε μεγάλο βαθμό την υπερβολική δημοσιότητα, η παρουσία της ήταν αισθητή σε πολλές από τις σημαντικότερες στιγμές της δημόσιας και διπλωματικής πορείας του Χένρι Κίσινγκερ. 

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