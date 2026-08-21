Πέθανε Στα 92 Της Η Σύζυγος Του Χένρι Κίσινγκερ, Νάνσι

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του πρώην υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλοτε συμβούλου εθνικής ασφάλειας Χένρι Κίσινγκερ. Η Νάνσι Κίσινγκερ πέθανε την Πέμπτη 29 Αυγούστου στην κατοικία της στο Σάουθ Κεντ του Κονέκτικατ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.
Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στους πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η ίδια είχε διαδραματίσει επί σειρά ετών διακριτό ρόλο δίπλα στον σύζυγό της. Αν και απέφευγε σε μεγάλο βαθμό την υπερβολική δημοσιότητα, η παρουσία της ήταν αισθητή σε πολλές από τις σημαντικότερες στιγμές της δημόσιας και διπλωματικής πορείας του Χένρι Κίσινγκερ.
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