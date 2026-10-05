Τα Υπόγεια Ρεύματα επιστρέφουν στο αγαπημένο Κύτταρο, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, για μια βραδιά με τραγούδια από ολόκληρη τη διαδρομή τους και special guests επί σκηνής.

Το καλοκαίρι που πέρασε, η μεγάλη συναυλία τους στην Τεχνόπολη αποτέλεσε έναν ξεχωριστό σταθμό στην πορεία τους, με την παρουσίαση του νέου τους άλμπουμ «Οργή Λαού» και τη συμμετοχή αγαπημένων φίλων και συνεργατών. Τώρα, τα τραγούδια του νέου δίσκου συναντούν στη σκηνή κομμάτια από ολόκληρη τη δισκογραφία τους: τραγούδια που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές εποχές της μπάντας και έχουν χαραχτεί βαθιά στον συναισθηματικό χάρτη του κοινού τους.

Περισσότερα από τριάντα χρόνια, τα Υπόγεια Ρεύματα παραμένουν ένας ζωντανός μουσικός οργανισμός που αλλάζει, εξελίσσεται και ανανεώνεται διαρκώς. Δεκαπέντε άλμπουμ, δεκάδες συνεργασίες και χιλιάδες συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη συνθέτουν μια πορεία που συνεχίζεται με την ίδια ανάγκη για δημιουργία, επικοινωνία και ζωντανή επαφή με το κοινό.

Από τον Αύγουστο του 2025, δίπλα στον Γρηγόρη Κλιούμη, τον Τάσο Πέππα και τον Νίκο Γιούσεφ, βρίσκεται σταθερά επί σκηνής ο Σπύρος Σπυρόπουλος στις κιθάρες, δίνοντας νέα δυναμική στον ήχο και στις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, τα Υπόγεια Ρεύματα επιστρέφουν σε έναν από τους πιο αγαπημένους τους χώρους, με νέο υλικό, τραγούδια από όλη τη διαδρομή τους και την ενέργεια μιας μπάντας που εξακολουθεί να βρίσκει στη σκηνή τον φυσικό της χώρο.

Καλή αντάμωση στο Κύτταρο.

Τα Υπόγεια Ρεύματα είναι:

Γρηγόρης Κλιούμης: Κιθάρες – Φωνή

Τάσος Πέππας: Τύμπανα

Νίκος Γιούσεφ: Μπάσο – Μουσικό πριόνι

Σπύρος Σπυρόπουλος: Κιθάρες

Ηχοληψία: Πέτρος Πετρόπουλος / Πολυφωνική

Υπόγεια Links

YouΤube | Facebook | Instagram | Spotify

Info

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Κύτταρο Live

https://www.kyttarolive.gr/

Πόρτες: 21.00 | Ώρα έναρξης: 22.00

Εισιτήρια: 13€ Προπώληση | 15€ Ταμείο

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1657910610741664

Παραγωγή & Επικοινωνία: Goodheart Productions

