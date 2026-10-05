Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία μετά τον θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο κατά της πανώλης, την ώρα που οι ρωσικές υγειονομικές αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και περίπου 200 άτομα βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόμενη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης του Ιρκούτσκ, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο Σελέχοφ.

В Иркутской области от чумы скончалась сотрудница противочумного НИИ. Около 200 человек поместили в карантин В больнице города Шелехов Иркутской области женщина умерла от инфекционной болезни, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. «Люди Байкала» и глава Бурятии Алексей Цыденов заявили, что она скончалась от чумы. Сотни людей поместили в карантин. 🔵 Что произошло. По данным «Людей Байкала», умершей оказалась 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Далья Шипилова. Журналисты выяснили, что 25 сентября она разбила пробирку с возбудителем легочной чумы, после чего ей стало плохо. Девушку госпитализировали в Шелеховскую больницу. В ночь на 2 октября она скончалась. Mash утверждает, что лаборантку поместили в больницу 29 сентября, «Осторожно, новости» пишет про 1 октября. До этого Mash писал, что Шипилова недавно вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где фиксировали очаг чумы на границе с Монголией. Позднее глава республики Алексей Цыденов опроверг эту информацию. По его словам, девушка скончалась от чумы, но Бурятию она не посещала. 🔵 Какие меры приняты. По словам источника «Людей Байкала», вечером 1 октября в Иркутске состоялось совещание с участием властей и силовиков. С этого же дня наряды ФСБ начали сопровождать машины скорой помощи, на которых людей, контактировавших с Шипиловой, возят на обследования. Журналисты утверждают, что ко 2 октября на карантин в ковидный центр поместили около 200 человек, которые имели контакты с лаборанткой. РЕН ТВ пишет, что госпитализировали 189 человек: 114 из них находятся в одной больнице, 63 — в другой, еще 12 — в противочумном НИИ. «Борус» утверждает, что Шелеховскую больницу закрыли на карантин. В самом Шелехове уже заметили на улицах людей в защитных костюмах, масках и перчатках, отмечают «Люди Байкала». https://t.co/n5wYdPDCfJ — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) October 2, 2026

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στις 25 Σεπτεμβρίου είχε σπάσει δοκιμαστικό φιαλίδιο που περιείχε το παθογόνο της πανώλης, Yersinia pestis. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου, εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα σοβαρής πνευμονίας.

Ωστόσο, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι η 28χρονη είχε προσβληθεί από πανώλη.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών και την Ευημερία του Ανθρώπου (Rospotrebnadzor) ανακοίνωσε ότι η γυναίκα παρουσίασε «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» και ότι οι περαιτέρω εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή.

Σιβηρία Πανώλη: Καραντίνα και 200 άτομα υπό παρακολούθηση

Μετά τον θάνατο της εργαζόμενης, οι αρχές προχώρησαν σε μέτρα καραντίνας σε αρκετές ιατρικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Σύμφωνα πληροφορίες, περίπου 200 άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή με τη Σιπίλοβα τέθηκαν υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Μεταξύ των εγκαταστάσεων που τέθηκαν σε καραντίνα ήταν και το νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευτεί η 28χρονη.

Το «Baikal People» αναφέρει ότι αρκετά νοσοκομεία του Ιρκούτσκ έκλεισαν και τέθηκαν σε καραντίνα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα, το Σάββατο έγινε υποχρεωτική η χρήση μάσκας ως προληπτικό μέτρο στο εργοστάσιο αλουμινίου του Ιρκούτσκ στο Σελέχοφ.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν επίσης ότι είδαν ανθρώπους στους δρόμους να φορούν προστατευτικές στολές, μάσκες και γάντια, ενώ γονείς ανέφεραν ότι μοιράστηκαν μάσκες σε παιδικούς σταθμούς.

Σιβηρία: Οι αρχές απέφευγαν αρχικά τη λέξη «πανώλη»

Η εξέλιξη προκάλεσε επιπλέον ερωτήματα καθώς, κατά τις πρώτες 24 ώρες, οι αρχές της περιφέρειας Ιρκούτσκ και ο κυβερνήτης Ίγκορ Κομπζέφ απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη «πανώλη».

Στις 2 Οκτωβρίου ο Κομπζέφ έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα επικίνδυνη λοίμωξη» και δήλωσε ότι «η κατάσταση βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο».

Την επόμενη ημέρα, οι αρχές του Μπαϊκάλσκ προέτρεψαν τους κατοίκους να μην ταξιδεύουν στο Σελέχοφ λόγω της πανώλης, ωστόσο η σχετική ανάρτηση διαγράφηκε λίγες ώρες αργότερα.

Ο Κομπζέφ δήλωσε ότι είχαν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας και ότι οι υγειονομικές αρχές είχαν εντοπίσει και θέσει υπό ιατρική παρακολούθηση όλες τις γνωστές επαφές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένα από τα άτομα που είχαν εκτεθεί δεν παρουσίαζε συμπτώματα, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις των ατόμων που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση ήταν αρνητικές.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της Μπουριάτια, Αλεξέι Τσίντενοφ.

Ο Τσίντενοφ δήλωσε αρχικά, επικαλούμενος τη Rospotrebnadzor και την κυβέρνηση, ότι ο θάνατος της γυναίκας συνδεόταν με μόλυνση από πανώλη. Αργότερα, ωστόσο, η δήλωσή του ανασκευάστηκε και διατυπώθηκε με πιο επιφυλακτικό τρόπο.

Σιβηρία πανώλη: Καταγγελίες για απόκρυψη και ελλείψεις φαρμάκων

Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις, υπάρχουν καταγγελίες ότι οι ρωσικές αρχές επιχειρούν να αποκρύψουν την πραγματική εικόνα γύρω από την υπόθεση της Σιπίλοβα.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για ελλείψεις φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της νόσου και για κατοίκους που αναζητούν προμήθειες σε φαρμακεία και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Σιβηρία πανώλη: Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί την κατάσταση

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί τις αναφορές για πιθανό κρούσμα πανώλης στη Σιβηρία και τα μέτρα καραντίνας στην περιοχή του Ιρκούτσκ.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η αμερικανική κυβέρνηση «γνωρίζει την κατάσταση, παρακολουθεί την έξαρση και αξιολογεί τις επιλογές της». Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου παρέπεμψαν τις σχετικές ερωτήσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Τι είναι η πνευμονική πανώλη

Η πανώλη είναι βακτηριακή λοιμώδης νόσος που προκαλείται από το Yersinia pestis. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το βακτήριο συνήθως μεταφέρεται από μικρά θηλαστικά και τους ψύλλους τους.

Ο άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί μέσω τσιμπήματος από μολυσμένο ψύλλο ή μέσω άμεσης, χωρίς προστασία, επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά ή υλικά.

Η πνευμονική πανώλη προκαλεί σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, δύσπνοια και αιμόπτυση και εμφανίζονται συνήθως μέσα σε τρεις έως επτά ημέρες από την έκθεση.

Η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά όταν η θεραπεία ξεκινήσει έγκαιρα. Χωρίς θεραπεία, ωστόσο, η πνευμονική πανώλη είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα.