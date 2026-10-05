Γαλλία: Τι συμβαίνει με τις μαθητικές διαδηλώσεις και γιατί κλιμακώνονται

Πάνω από 500 σχολεία σήμερα κλειστά

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Πάνω από 500 σχολεία στη Γαλλία θα παραμείνουν σήμερα πλήρως ή μερικώς κλειστά, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και η κυβέρνηση προετοιμάζεται για νέα κλιμάκωση μέσα στην εβδομάδα.

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε την Κυριακή ότι σε περίπου 400 έως 500 σχολεία δεν έχουν «εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις ασφαλείας για να επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί». Παράλληλα, έκανε λόγο για «μερική, σταδιακή επιστροφή στα μαθήματα».

Γαλλία: Τι συμβαίνει με τις μαθητικές διαδηλώσεις και γιατί κλιμακώνονται

Τουλάχιστον 500 σχολεία στη Γαλλία είναι κλειστά - AP Images

Σύμφωνα με τον ίδιο, 24 σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί, ενώ 78 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί.

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν από την περιοχή του Παρισιού και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, έχουν πλέον μετατραπεί σε μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν τους τελευταίους μήνες.

Οι μαθητές στη Γαλλία διαμαρτύρονται για την κατάσταση των σχολείων - AP Images

Οι μαθητές στη Γαλλία διαμαρτύρονται για την κατάσταση των σχολείων - AP Images

Και ενώ το Σαββατοκύριακο επικράτησε σχετική ηρεμία, οι μαθητικές οργανώσεις έχουν ήδη καλέσει σε νέες διαδηλώσεις την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Γιατί διαδηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία;

Στον πυρήνα των κινητοποιήσεων βρίσκεται η κατάσταση στα γαλλικά λύκεια.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για έλλειψη καθηγητών και προσωπικού, υπερπλήρεις τάξεις, προβλήματα στις σχολικές υποδομές και ανεπαρκείς πόρους. 

Οι μαθητές στη Γαλλία καταγγέλλουν ελλείψεις καθηγητών, άθλιες συνθήκες κτιρίων και στοιβαγμένοι 40 μαθητές σε κάθε τάξη - AP Images

Οι μαθητές στη Γαλλία καταγγέλλουν ελλείψεις καθηγητών, άθλιες συνθήκες κτιρίων και στοιβαγμένοι 40 μαθητές σε κάθε τάξη - AP Images

Παράλληλα, εκφράζουν δυσαρέσκεια για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα για το ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων Parcoursup, το οποίο χαρακτηρίζουν πηγή άγχους και ανισοτήτων.

Σύμφωνα με στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Παιδείας, κατά τη σχολική χρονιά 2024 - 2025 σχεδόν 10% των διδακτικών ωρών στα δημόσια γυμνάσια και λύκεια δεν πραγματοποιήθηκε. Περίπου 7,5% των χαμένων ωρών αποδόθηκε στην αδυναμία εξεύρεσης αναπληρωτών.

Οι μαθητές υποστηρίζουν επίσης ότι σε αρκετά σχολεία οι αίθουσες είναι υπερβολικά γεμάτες. Υπάρχουν αναφπρές για τάξεις με 35 έως και 40 μαθητές, προβλήματα με τις τουαλέτες, διαρροές νερού και ελλείψεις σε θρανία και καρέκλες.

Σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας έχουν σημειωθεί επεισόδια κατά τη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων - AP Images

Σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας έχουν σημειωθεί επεισόδια κατά τη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων - AP Images

Άλλο ζήτημα που έχει τεθεί είναι οι συνθήκες μέσα στις σχολικές αίθουσες κατά τη διάρκεια των καυσώνων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν καταστήσει, σύμφωνα με μαθητές που μίλησαν σε διεθνή μέσα, δύσκολη την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Γαλλία: Από πού ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις;

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου από λύκειο στο Κρετέιγ, έξω από το Παρίσι, με αιτήματα που αφορούσαν την έλλειψη καθηγητών και πόρων.

Στη συνέχεια εξαπλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού και γρήγορα πέρασαν σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει περίπου 5.000 συλλήψεις στις κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία - AP Images

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει περίπου 5.000 συλλήψεις στις κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία - AP Images

Οι κινητοποιήσεις έφτασαν μεταξύ άλλων στη Ρεν, τη Ναντ, την Κεμπέρ, τη Βρέστη, το Μπορντό, την Τουλούζη, την Τουλόν, τη Μασσαλία, τη Γκρενόμπλ, το Στρασβούργο και τη Λιλ.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε αρχικά ότι είχαν επηρεαστεί περίπου 180 σχολεία, αριθμός που ξεπέρασε τα 500 μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν, 735 από τα περίπου 3.700 σχολεία της Γαλλίας είχαν επηρεαστεί «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» από τις διαμαρτυρίες.

Οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κυβέρνησης Μακρόν - AP Images

Οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κυβέρνησης Μακρόν - AP Images

Γαλλία: Πώς οι μαθητικές διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις;

Η ένταση κλιμακώθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

Μαθητές έστησαν οδοφράγματα, σημειώθηκαν φωτιές και καταστροφές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξαν συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.

Οι τραυματίες από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ανέρχονται στις 235

Οι τραυματίες από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ανέρχονται στις 235

Οι συλλήψεις ανέρχονται, συμφωνα με πληροφορίες σε περισσότερες από 5.000.

Παράλληλα, ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του σχολικού προσωπικού τραυματίστηκαν, ενώ σχεδόν 400 αστυνομικοί φέρονται επίσης να έχουν τραυματιστεί.

Γαλλία: Τι λέει η γαλλική κυβέρνηση για τη βία;

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι αρκετά από τα αιτήματα των μαθητών είναι θεμιτά, διαχωρίζει όμως τις διεκδικήσεις από τα επεισόδια βίας.

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ υποστήριξε ότι πολιτικοί ακτιβιστές, «ιδιαίτερα από την άκρα Αριστερά», έχουν διεισδύσει στο μαθητικό κίνημα.

Μαθητές και συνδικάτα καλούν σε νέες διαδηλώσεις αύριο Τρίτη - AP Images

Μαθητές και συνδικάτα καλούν σε νέες διαδηλώσεις αύριο Τρίτη - AP Images

«Υπάρχουν ακτιβιστές - ιδιαίτερα από την άκρα Aριστερά - που έχουν διεισδύσει στο μαθητικό κίνημα των λυκείων, το έχουν αποσπάσει από τους ίδιους τους μαθητές και έχουν επιδοθεί σε ακραία βία», δήλωσε. «Αυτό σαφώς αποτελεί κίνδυνο τόσο για το προσωπικό όσο και για τους μαθητές μας».

Ο Ζεφρέ έχει επίσης υποστηρίξει ότι μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έγιναν σκόπιμα στόχος επιθέσεων, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση πρωτοφανή.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, από τη Μαδρίτη: «Ακούω και κατανοώ το άγχος και την οργή που μπορεί να έχουν οι νέοι μας. Ωστόσο, καμία από αυτές τις συζητήσεις, κανένας από αυτούς τους φόβους δεν νομιμοποιεί τη βία».

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυβέρνηση στη Γαλλία - AP Images

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυβέρνηση στη Γαλλία - AP Images

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση.

Γαλλία: Η επίθεση σε εκπαιδευτικό

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκε στη Λα Σιοτά, στη νότια Γαλλία.

Η Αστυνομία συνέλαβε την Κυριακή έναν 16χρονο για την επίθεση σε 59χρονο εκπαιδευτικό τον οποίο περιέλουσε με βενζίνη και στη συνέχεια ξυλοκόπησε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης την Παρασκευή.

Γαλλία: Οι μαθητές λένε ότι δεν εισακούστηκαν

Η κυβέρνηση έχει επιχειρήσει να ανοίξει διάλογο με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Ο Ζεφρέ συναντήθηκε με συνδικάτα της εκπαίδευσης, μαθητικές οργανώσεις και ενώσεις γονέων και ανακοίνωσε πλατφόρμα μέσω της οποίας οι μαθητές μπορούν να καταθέτουν προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.

Οι μαθητικές οργανώσεις, ωστόσο, υποστήριξαν ότι δεν έχουν παρουσιαστεί «συγκεκριμένα μέτρα» που να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που καταγγέλλουν και κάλεσαν σε συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Ο υπουργός, από την πλευρά του, έχει επισημάνει ότι μία από τις δυσκολίες είναι πως δεν υπάρχει ένα ενιαίο εθνικό αίτημα, καθώς οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από διαφορετικά τοπικά προβλήματα.

Γαλλία: Στο μέτωπο και τα συνδικάτα

Η κυβέρνηση Λεκορνί βρίσκεται υπό πίεση και από τα συνδικάτα.

Το συνδικάτο CGT έχει καλέσει σε νέες κινητοποιήσεις, ζητώντας μεταξύ άλλων επανεξέταση των περικοπών στον προϋπολογισμό και την επιβολή φόρου στον πλούτο των πολύ πλούσιων.

Γαλλία: Τι αναμένεται από εδώ και πέρα;

Κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η Τρίτη 6 Οκτωβρίου, καθώς μαθητικές οργανώσεις έχουν καλέσει σε νέες πανεθνικές διαδηλώσεις.

Η εξέλιξη των κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από το αν ο διάλογος οδηγήσει σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή αν οι μαθητικές οργανώσεις θεωρήσουν ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις και προχωρήσουν σε νέα μπλοκαρίσματα και διαδηλώσεις.

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