Προϋπολογισμός 2027: Πάνω από 2% η ανάπτυξη, στο 3,8% ο πληθωρισμός

Τα περιθώρια για έκτακτα μέτρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027 στη Βουλή, με ανάπτυξη πάνω από 2% και πληθωρισμό στο 3,8%.
  • Η ανάπτυξη αναμένεται σχεδόν διπλάσια από τις προβλέψεις της υπόλοιπης Ευρώπης.
  • Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η ανάπτυξη πρέπει να επηρεάζει θετικά την καθημερινότητα των πολιτών.
  • Τα έσοδα από τον ΦΠΑ είναι 1,5 δισ. ευρώ υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, δημιουργώντας δημοσιονομικό περιθώριο.
  • Αναμένονται έκτακτες επιδοτήσεις 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2026 και 200 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2027.

Στη σκιά των δύο πολέμων και της μεγάλης διαταραχής στις εφοδιαστικές αλυσίδες κατατέθηκε το πρωί στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, με τις προβλέψεις για την ανάπτυξη να κινούνται σε αισιόδοξα επίπεδα, αλλά τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό να δημιουργούν προβληματισμό.

Όπως είπε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο αρχισυντάκτης του οικονομικού ρεπορτάζ, Γιώργος Παππούς, σύμφωνα με την παρουσίαση των βασικών προβλέψεων, οι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένονται πάνω από 2% τόσο για φέτος όσο και για το 2027. Πρόκειται για επίδοση σχεδόν διπλάσια από τις προβλέψεις που ισχύουν για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Πιερρακάκης ανέφερε για την κυβερνητική οικονομική πολιτική:

«Η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί».

Ωστόσο, σημείο προβληματισμού αποτελεί η εκτίμηση για τον φετινό πληθωρισμό, με τον πήχη να τοποθετείται στο 3,8%. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη βασίζεται στις παραδοχές του Αυγούστου, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, μοιάζουν πλέον ξεπερασμένες από τις εξελίξεις.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Οι εκτιμήσεις του προσχεδίου βασίζονται σε τιμή περίπου 91 δολαρίων, την ώρα που αυτή την περίοδο οι τιμές παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια και δεν διαφαίνεται προοπτική αποκλιμάκωσης.

Τα περιθώρια για έκτακτα μέτρα

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ερώτημα εάν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για επιπλέον ή έκτακτα μέτρα.

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ, για τα οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, εμφανίζονται περίπου 1,5 δισ. ευρώ υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις. Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι κατά 2,3 δισ. ευρώ υψηλότερο από τις προβλέψεις.

Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν, θεωρητικά, δημοσιονομικό περιθώριο. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο Γιώργος Παππούς, «έχουμε εξαντλήσει τις περιβόητες οροφές δαπανών». Για τον λόγο αυτό αναμένεται το «πράσινο φως» από την Κομισιόν και τους Ευρωπαίους για το εάν μπορούν να προχωρήσουν επιπλέον παρεμβάσεις.

Στο μεταξύ, προβλέπονται περίπου 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του χρόνου για τις έκτακτες επιδοτήσεις που αναμένονται, καθώς και άλλα 200 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2027 για αντίστοιχες παρεμβάσεις.

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