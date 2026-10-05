Cash or Trash: Τα ρομποτάκια κλέβουν τις εντυπώσεις - Θα μαζέψουν το χρήμα;

Νέα εβδομάδα με νέο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:20 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash, με ενδιαφέροντα αντικείμενα.
  • Η Έλενα φέρνει ένα μοναδικό ρολόι, το οποίο χαρακτηρίζεται ως "μικρό έργο τέχνης" από τον Θάνο Λούδο.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει ειδική κάρτα για ορισμένα αντικείμενα, που θα καθορίζει τιμή εκκίνησης δημοπρασίας.
  • Οι αγοραστές θα σχολιάζουν τις στρατηγικές και τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.
  • Δύο νέοι αγοραστές προσπαθούν να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας συλλεκτικά αντικείμενα.

Σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους. 

Η δεύτερη μεγαλύτερη εκτίμηση στην ιστορία του Cash or Trash είναι γεγονός!

Είναι αρκετές οι φορές που μπορεί κανείς να προβλέψει την πορεία ενός αντικειμένου στη δημοπρασία, ακόμη και από το δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Το σετ αντικειμένων του Ιάσονα φαίνεται πως κερδίζει το ενδιαφέρον των αγοραστών για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα ισχύσει, όμως, το ίδιο και από την πλευρά του νεαρού πωλητή, όταν έρθει η στιγμή να επιλέξει ανάμεσα στις προσφορές; Άραγε, θα προτιμήσει εκείνον που δείχνει να το θέλει περισσότερο;

Cash or Trash: Τα ρομποτάκια κλέβουν τις εντυπώσεις - Θα μαζέψουν το χρήμα;

Μετά από αρκετή σκέψη, η Έλενα, social media manager, αποφάσισε να βρεθεί στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash με ένα ρολόι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Η αγάπη της για το περιεχόμενο της εκπομπής αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για να πάρει μέρος. Η Δέσποινα Μοιραράκη χαρακτηρίζει το αντικείμενο  «μικρό έργο τέχνης», ενώ κι η εντυπωσιακή εκτίμηση του Θάνου Λούδου επιβεβαιώνει τη μοναδικότητά του. Πώς θα αντιδράσουν οι αγοραστές στην αποκάλυψη του αντικειμένου; 

Cash or Trash: Τα ρομποτάκια κλέβουν τις εντυπώσεις - Θα μαζέψουν το χρήμα;

Ο Παναγιώτης είναι από τους τυχερούς που κατάφερε να κάνει επάγγελμα την αγάπη του για το χειροποίητο κόσμημα.  Έτσι, ένα αντικείμενο που συνδέεται άμεσα με το επάγγελμά του ήταν αρκετό για να τον οδηγήσει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Κι όπως φαίνεται, στο δωμάτιο των αγοραστών το συγκεκριμένο σετ μανικετόκουμπων γοητεύει από την πρώτη στιγμή τον Φοίβο Στρουγγάρη.

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την  τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  

Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Άρη που ενθουσίασαν τους αγοραστές

Οι εκπλήξεις, όμως, δε σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά  και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

Cash or Trash: Τα ρομποτάκια κλέβουν τις εντυπώσεις - Θα μαζέψουν το χρήμα;

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Μοιραράκη: «Κακοποιήθηκα από τον πρώτο μου σύζυγο, πρέπει να μιλάμε»

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Cash or Trash: Τα ρομποτάκια κλέβουν τις εντυπώσεις - Θα μαζέψουν το χρήμα;

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά,  ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης,  ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων καιρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκε ο επαναστατικός πίνακας της Μπελίνας;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
 |
CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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