Η άσκηση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διάθεσή σας, απελευθερώνοντας ενδορφίνες, μειώνοντας τις ορμόνες του στρες και προάγοντας τη συνολική ευεξία – ιδιαίτερα σε στιγμές που είστε down και νιώθετε ότι τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει την ψυχολογία σας ώστε να ανέβει.

Ακολουθούν τέσσερις τύποι ασκήσεων που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διάθεσής σας, για να τις δοκιμάσετε άμεσα σε περίπτωση που το έχετε ανάγκη.

Αερόβια ή καρδιαγγειακή άσκηση

Αερόβιες ασκήσεις όπως τζόκινγκ, γρήγορο περπάτημα, ποδηλασία, κολύμπι ή χορός αυξάνουν τον καρδιακό ρυθμό και την αναπνοή σας. Αυτές οι δραστηριότητες διεγείρουν την απελευθέρωση ενδορφινών, οι οποίες είναι φυσικά boosters της διάθεσης. Επιδιώξτε τουλάχιστον 150 λεπτά αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης την εβδομάδα, όπως συνιστάται από γυμναστές και επιστήμονες υγείας.

Ασκήσεις αντίστασης ή ενδυνάμωσης

Ασκήσεις αντίστασης ή ενδυνάμωσης, όπως η άρση βαρών ή οι ασκήσεις σωματικού βάρους (π.χ. push-ups, squats), βοηθούν στην οικοδόμηση μυών και την τόνωση του μεταβολισμού σας. Η τακτική προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση και την εικόνα του σώματος, συμβάλλοντας στη θετική διάθεση.

Γιόγκα

Η γιόγκα συνδυάζει σωματικές στάσεις, τεχνικές αναπνοής και διαλογισμό για την προώθηση της χαλάρωσης και τη μείωση του στρες. Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της διάθεσης μειώνοντας το άγχος και αυξάνοντας τα συναισθήματα ευεξίας. Η τακτική γιόγκα μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση ισορροπίας και ηρεμίας.

Ασκήσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα

Δραστηριότητες όπως το τάι τσι δίνουν έμφαση στις αργές, σκόπιμες κινήσεις σε συνδυασμό με βαθιά αναπνοή και διαλογισμό. Αυτές οι πρακτικές προάγουν τη χαλάρωση, μειώνουν το άγχος και ενισχύουν την ψυχική και συναισθηματική σας ευεξία. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μείωση των συμπτωμάτων του άγχους και της κατάθλιψης.

Να θυμάστε ότι το κλειδί για να αποκομίσετε τα οφέλη της άσκησης που τονώνουν τη διάθεση είναι η συνέπεια. Βρείτε δραστηριότητες που απολαμβάνετε και μπορείτε να διατηρήσετε με την πάροδο του χρόνου. Είναι επίσης απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας πριν ξεκινήσετε ένα νέο είδος άσκησης, ειδικά εάν έχετε υποκείμενες παθήσεις υγείας.

Πηγή: www.allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ναταλία Πετρίτη