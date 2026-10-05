Σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις προβλέψεις της για την εβδομάδα που ξεκινά και θα αναλύσει ποιοι θα έχουν θετικές εξελίξεις και ποιοι μπορεί να κάνουν λάθος επιλογές.

Η καινούρια εβδομάδα φιλοξενεί μια υπέροχη όψη, που φέρνει ευχάριστες συναντήσεις και επανασυνδέσεις με άτομα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας στο παρελθόν και μια Νέα Σελήνη, που κρύβει πολλές υποσχέσεις αλλά και παγίδες για 4 ζώδια!

Ποιοι θα έχουν ευκαιρίες σε σχέσεις και συνεργασίες, αλλά θα πρέπει να προσέξουν τους εγωισμούς για να μην τις σαμποτάρουν;

Ποιοι θα αφοσιωθούν στα επαγγελματικά τους σχέδια, αλλά δεν πρέπει να παραμελήσουν την προσωπική τους ζωή;

Ποιοι θα γίνουν πιο διεκδικητικοί στα «θέλω» τους, αλλά και στα οικονομικά;

Και ποιοι πρέπει να δώσουν περισσότερη σημασία στη φροντίδα της υγείας τους, αλλά και στις σχέσεις με φίλους και συνεργάτες;

Stars System, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 09:00 στο Star!

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