Γιάννος Παπαντωνίου: Στον «αέρα» η αναίρεση της αθώωσής του

Στον «αέρα» βρίσκεται, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα «Δημοκρατία», η αίτηση αναίρεσης που είχε ασκηθεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά της αθώωσης του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννου Παπαντωνίου για την υπόθεση των φρεγατών.

Η αίτηση αναίρεσης είχε συζητηθεί στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου στις 15 Οκτωβρίου 2025. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, η αρεοπαγίτης που είχε οριστεί εισηγήτρια αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης, χωρίς να έχει δημοσιεύσει την απόφαση.

Το ίδιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να συνέβη και με περίπου άλλες 200 δικογραφίες που είχαν χρεωθεί στην ίδια δικαστική λειτουργό.

Ο Γιάννος Παπαντωνίου - Eurokinissi

Η αναίρεση που «πάγωσε»

Η υπόθεση αφορά στην αθώωση του Γιάννου Παπαντωνίου από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο πρώην υπουργός είχε κατηγορηθεί για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε σχέση με τη σύμβαση του 2003 για τον εκσυγχρονισμό έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού από την εταιρεία Thales Nederland.

Μάλιστα, ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την καταδίκη του, κάνοντας λόγο για βέβαιη ζημιά του Δημοσίου, ύψους 381 εκατ. ευρώ. Παρά την πρόταση αυτή, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε ομόφωνα αθώο λόγω αμφιβολιών, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αρείου Πάγου με την αίτηση αναίρεσης.

Ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης άσκησε τον Μάιο του 2025 αίτηση αναίρεσης, θεωρώντας εσφαλμένη την ερμηνεία των δικαστών του Εφετείου και ανεπαρκή την αιτιολογία της αθωωτικής απόφασης.

Η αίτηση εισήχθη προς συζήτηση στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου και εξετάστηκε στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η «Δημοκρατία», ακολούθησε διάσκεψη των δικαστών, με την εισηγήτρια να έχει παρουσιάσει την άποψή της. Παρά ταύτα, η απόφαση δε δημοσιεύτηκε πριν από τη συνταξιοδότησή της.

Περίπου 200 υποθέσεις ξανά από την αρχή

Η εξέλιξη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αφορά μόνο την υπόθεση Παπαντωνίου. Οι περίπου 200 ακόμη αδημοσίευτες υποθέσεις φέρεται να πρέπει να επαναχρεωθούν σε άλλους δικαστές και να ακολουθήσουν εκ νέου τη δικαστική διαδικασία που προβλέπεται.

Έτσι, η υπόθεση της αθώωσης του πρώην υπουργού, όπως και οι υπόλοιπες δικογραφίες, οδηγείται εκ νέου σε διαδικασία εξέτασης.

Ο Γιάννος Παπαντωνίου με τη δεύτερη σύζυγό του Ρούλα Κουράκου - Eurokinissi

Στην ίδια δίκη είχαν αθωωθεί ομόφωνα τον Σεπτέμβριο του 2024 και η σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου, καθώς και επιχειρηματίας που ήταν συγκατηγορούμενός του. Η αίτηση αναίρεσης του Αχιλλέα Ζήση στρεφόταν και κατά των δικών τους αθωωτικών αποφάσεων.

Οι δεσμευμένοι λογαριασμοί

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον διάσταση λόγω της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.

Όπως αναφέρεται στο υλικό της «Δημοκρατίας», η δέσμευση είχε επιβληθεί με δικαστικά βουλεύματα ήδη από το στάδιο της ανάκρισης.

Η νέα εξέλιξη σημαίνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι η εκκρεμότητα παραμένει και η περιουσία των κατηγορουμένων εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης μέχρι να υπάρξει αμετάκλητη δικαστική κρίση.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, ούτε το Δημόσιο μπορεί να αξιοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση.

Ο Γιάννος Παπαντωνίου είχε παραμείνει προφυλακισμένος για 17 μήνες, ενώ προφυλακισμένη είχε μείνει και η σύζυγός του.

Η υπόθεση, που αφορά στη σύμβαση του 2003 και ποσό περίπου 2,5 εκατ. ευρώ για τις καταγγελλόμενες παράνομες πληρωμές, παραμένει έτσι ανοιχτή, με την αίτηση αναίρεσης να οδηγείται εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης.