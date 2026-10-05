Βαλτιμόρη: Νεκρή 12χρονη από πυροβολισμούς για μια θέση πάρκινγκ!

Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα νέων

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ABC News / Φωτογραφία αρχείου AP (Richard Vogel)
αστυνομία ΗΠΑ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 12χρονη στη Βαλτιμόρη σκοτώθηκε από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού ανδρών για θέση πάρκινγκ.
  • Το περιστατικό συνέβη σε πάρκο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα νέων.
  • Η 12χρονη δεν ήταν ο άμεσος στόχος των πυροβολισμών, σύμφωνα με την αστυνομία.
  • Δύο άνδρες και μια γυναίκα τραυματίστηκαν, αλλά η ζωή τους δεν κινδυνεύει.
  • Η αστυνομία αναζητά τουλάχιστον δύο υπόπτους που συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυρών.

Μια 12χρονη στη Βαλτιμόρη έχασε τη ζωή της όταν βρέθηκε εν μέσω ανταλλαγής πυροβολισμών μεταξύ δύο ανδρών, οι οποίοι φέρεται να διαπληκτίζονταν για μια θέση πάρκινγκ. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πάρκο της Βαλτιμόρης, όπου εκείνη την ώρα διεξαγόταν αγώνας ποδοσφαιρικός αγώνας νέων.  

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες άρχισαν να πυροβολούν ο ένας εναντίον του άλλου, με αποτέλεσμα οι σφαίρες να χτυπήσουν την 12χρονη και μια γυναίκα. 

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η γυναίκα, καθώς και οι δύο άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται στο επεισόδιο, τραυματίστηκαν, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. 

 

 

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Βαλτιμόρης, Ρίτσαρντ Γουόρλι, δήλωσε ότι η 12χρονη δεν ήταν ο άμεσος στόχος των πυροβολισμών και ότι οι Αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο υπόπτους. 

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε κάποιου είδους διαφωνία μεταξύ δύο δειλών. Και οι δύο άνοιξαν πυρ ο ένας εναντίον του άλλου. Μέσα στα διασταυρούμενα πυρά, ένα 12χρονο κοριτσάκι, που πιθανότατα βρισκόταν εκεί για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε», ανέφερε ο Γουόρλι. 

Δύο άνδρες μετέβησαν μόνοι τους σε νοσοκομεία της περιοχής, ζητώντας ιατρική βοήθεια για τραύματα από πυροβολισμούς, με την Αστυνομία να εξετάζει εάν πρόκειται για τα δύο άτομα που συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυρών. 

 

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